Floresta vence Ferroviário nos pênaltis e está na Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2022

O Floresta está classificado para a Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2022. O Verdão eliminou o Ferroviário nos pênaltis após o empate em 1 a 1 no Castelão. O Floresta abriu o placar com gol contra de Vitão, o time coral empatou nos acréscimos com Edson Cariús, levando a decisão para os pênaltis.

E nas penalidades, o Verdão levou a melhor por 4 a 3, com duas defesas do goleiro Douglas Dias, e Alisson convertendo o pênalti da classificação.

Assim, o Floresta se junta aos outros dois representantes cearenses, Fortaleza e Ceará, na fase de Grupos da Copa do Nordeste 2022.

O jogo

Com o empate no fraco jogo de ida em 0 a 0 no Vovozão, a classificação estava em aberto para o duelo desta terça-feira (2), no Castelão. E as duas equipes trataram de fazer um jogo bem diferente, que já tinha uma atmosfera nova com a presença da torcida coral pela 1ª vez acompanhando o Ferrão após praticamente 20 meses.

Desde o início as estratégias eram bem claras, com o Ferroviário tomando a iniciativa do jogo e o Floresta apostando nos contra-ataques.

A estratégia do Floresta encaixou melhor de início, Paulo Victor e Eugenio desperdiçando grandes jogadas.

Já do lado coral, a melhor chance foi aos 23 minutos, com Berguinho finalizando forte para defesa de Douglas Dias.

O meia-atacante coral ainda teria outra chance, nos acréscimos, mas bateu cruzado já com Douglas Dias batido, com a bola desviando na zaga e saindo.

Legenda: O Ferroviário contou com o apoio do torcedor no Castelão, mas acabou eliminado da Copa do Nordeste Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

2º tempo

Para a etapa final, o Ferroviário voltou bem melhor, pressionando desde o início e criando chances. Mas a equipe coral parou em Douglas Dias, em finalizações de Berguinho e Clisman.

Foi quando em uma cobrança de escanteio, Daniel desvia, a bola bate em Vitão e entra, com o Floresta abrindo o placar aos 11 minutos.

O gol deixou o Floresta à vontade para explorar os contra-ataques, enquanto o Ferroviário pressionava, ainda que desordenadamente. E em um contra-ataque do Verdão, as coisas ficaram ainda mais difíceis para o Tubarão da Barra.

Aos 24 minutos, o goleiro Rafael foi expulso, após escorregar em lance fora da área e derrubar Flávio Torres.

Com um jogador a menos e perdendo, o Ferroviário foi para o tudo ou nada, deixando espaços para o Floresta, mas buscando o gol do empate.

O Verdão ainda teve uma chance de ampliar aos 42 minutos com Flávio Torres que o goleiro Jonatan defendeu, que custou caro nos acréscimos.

Aos 46 minutos, Marquinho Carioca cruzou a bola desviou na zaga do Floresta e sobrou para Edson Cariús empatar, para delírio da torcida coral.

Animado, o Ferrão ainda tentou virar o jogo até os 51 minutos, mas a vaga foi mesmo definida nos pênaltis.

Emoção

A decisão nos pênaltis foi emocionante e equilibrada, até Edson Cariús, perder a 4º cobrança coral e deixar o Floresta com a mão na vaga. E na 5ª cobrança do Verdão, Alisson bateu bem e classificou o time da Vila Manoel Sátiro.