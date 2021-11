Ferroviário x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviario e Floresta se enfrentam nesta terça-feira (2), em jogo decisivo que vale uma vaga na Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2022. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida no Vovozão, os dois representantes cearenses jogam às 21h30 no Castelão pelo jogo de volta da 3ª Fase Preliminar da competição. Se o jogo terminar empatado, a decisão da vaga irá pra os pênaltis.

A partida no Castelão marca o retorno do torcedor do Ferrão ao estádio, após praticamente 20 meses de ausência devido à pandemia. A carga de 2.125 ingressos para a torcida coral.

Transmissão

A partida terá transmissão do Nordeste FC

Como chegam

Para chegar até a última fase preliminar antes da fase de grupos, o Floresta eliminou dois rivais fora de casa: o Treze/PB por 3 a 1 em Campina Grande e o Santa Cruz por 4 a 2 nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. Já o Ferroviário, entrou direto na 2ª Fase Preliminar e passou fácil pela Juazeirense/BA, por 4 a 0 na Arena Dunas em Natal (RN).

O resultado de 0 a 0 na ida foi justo pelo futebol ruim apresentado e espera-se uma postura diferente na partida de volta desta terça-feira (2). O Ferroviário será dirigido por Caé Cunha, auxiliar de Anderson Batatais, que foi expulso no jogo do Vovozão.

O volante Dudu destacou a importância da torcida, que reencontra o time coral em um jogo tão importante.

"A semana foi boa e foco foi vencer, fazer uma boa partida e deixar uma impressão positiva para torcida para o começo do ano que vem. Esse é o objetivo, em classifiar e fechar o ano com chave de ouro, com o nosso torcedor, que está voltando ao estádio", declarou o volante coral.

O atacante Edson Cariús espera que a equipe esqueça a atuação ruim no jogo de ida, faça um grande jogo e conquista a classificação ao lado do torcedor

"O jogo foi muito truncado, fugiu do nosso padrão. Queremos jogar o nosso futebol e fazer o 90 minutos que a torcida espera e classificando o time para a Copa do Nordeste. O torcedor vai ser fundamental, estamos ansiosos pela presença do torcedor. Espero que eles possam comparecer em massa, pois fazem uma diferença grande".

Floresta

O Verdão chega para o duelo confiante na classificação, apesar de jogar fora de casa e com a torcida coral presente. O técnico Daniel Rocha espera que a equipe faça um grande jogo, colocando o Floresta na Fase de Grupos da Copa do Nordeste.

Para o jogo diante do Ferroviário, o técnico não poderá contar com o volante Thalison, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

"Espero que a vitória venha. Estamos muito otimistas. O trabalho foi muito bom e vamos fazer história, sem sombra de dúvidas", disse o treinador do Verdão.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson; Wesley Dias, Thiaguinho, Lucas Gonçalves; Clisman, Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Caé Cunha

Floresta

Douglas Dias, Alisson, Maílson, Fábio Alves, Jô, Athyrson, Daniel Pereira, Renê, Paulo Vyctor, Flávio Torres, Eugênio. Técnico: Daniel Rocha

Ficha Técnica

Competição: Copa do Nordeste - 3ª Fase Eliminatória - Volta

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Hora: 2 de Novembro de 2021 - 21h30

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo - AL e Wagner José da Silva - AL