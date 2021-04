Imprensa internacional repercute eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil

A eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil em disputa de pênaltis foi assunto na imprensa internacional nesta quinta-feira (15). O jornal A Bola, de Portugal, repercutiu o fato da cobrança coral de Adílson Bahia ser considerada invalidada, mesmo acertando dentro da meta do América-MG.

“Não havia VAR, o árbitro assistente estava bem posicionado, mas… o gol não foi validado. Aconteceu no encontro entre América MG e Ferroviário”, publicou o veículo.

O lance foi no início das penalidades após empate em 1 a 1 no tempo normal. No fim, o América-MG avançou com placar de 3 a 2 nas batidas e garantiu premiação de R$ 1,7 milhão - além de vaga na 3ª fase da competição nacional.

A diretoria do Ferroviário vai entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para impugnar a partida. Com a eliminação, a equipe deixou de faturar R$ 1,7 milhão referentes à classificação.