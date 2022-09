Ipec Ceará: Quem ganha e quem perde no eleitorado de Lula, Bolsonaro e Ciro na disputa pelo Governo

A segunda pesquisa Ipec/TV Verdes Mares, divulgada na última sexta-feira (9), traz dados sobre os impactos da disputa nacional pela Presidência da República no cenário eleitoral do Ceará.

Em comparação com a primeira pesquisa, do ínicio de setembro, há mudanças nas influências dos três principais candidatos a presidente Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) nas candidaturas de Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

A pesquisa Ipec/TV Verdes Mares foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, de forma presencial, e ouviu 1200 votantes, em 56 municípios. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Confira os impactos para cada candidato:

Capitão Wagner

Legenda: Capitão Wagner com o candidato a vice, Raimundo Matos, e a candidata ao Senado, Kamila Cardoso Foto: Kid Júnior

Os dados mostram que o candidato avançou sobre o eleitorado do presidenciável Ciro Gomes. Agora, ele e o aliado de Ciro na disputa estadual, Roberto Cláudio (PDT), estão empatados na preferência dos ciristas.

Na pesquisa anterior, de 1º de setembro, 39% dos eleitores de Ciro Gomes afirmaram votar em Roberto Cláudio, o maior índice. Agora, esse número caiu para 34%.

Esse é o mesmo percentual de eleitores que votam tanto em Ciro como em Capitão Wagner, e que antes estava em 28%, um crescimento de seis pontos.

Entre os três principais candidatos ao Governo, Capitão Wagner é o que tem maior percentual de transferência votos de um candidato a presidente da República. 75% do eleitorado de Jair Bolsonaro (PL) dizem votar em Wagner, mesma soma do primeiro levantamento.

Em relação ao eleitorado de Lula (PT), Capitão Wagner oscilou positivamente dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, passando de 20% para 23%, empatado tecnicamente com Roberto Cláudio, que tem 24% no atual levantamento.

Votos de Capitão Wagner para candidatos a presidente

Na segunda pesquisa Ipec/TV Verdes Mares, apenas Capitão Wagner registra alteração fora da margem de erro quando o assunto é preferência de seu eleitorado por um candidato a presidente.

Na primeira pesquisa, 45% diziam votar em Jair Bolsonaro. Esse número caiu para 41%. Para os demais candidatos, hám oscilação dentro da margem de erro. 38% dizem votar em Lula, ante 37% no primeiro levantamento.

Lula tem 38% da preferência do eleitorado de Wagner, antes eram 37%. O candidato Ciro Gomes tem 13% de intenção de voto entre eleitores de Wagner, antes eram 12%.

Simone Tebet, do MDB, oscilou de 1% para 2%. Nessa pesquisa, a candidata a presidente do União Brasil apareceu no levantamento, registrando 1% das intenções de voto. Já Felipe d'Ávila (Novo) que tinha 1% ficou em 0%. Outros também são 0%. Brancos e nulos seguem em 2%. Não sabem ou não responderam oscilaram de 2% para 3%.

Elmano de Freitas

Legenda: Elmano com a candidata a vice, Jade Romero, e o candidato ao Senado, Camilo Santana Foto: Thiago Gadelha

O candidato do PT subiu cinco pontos na intenção de voto entre o eleitorado do candidato a presidente do mesmo partido, Lula, na primeira semana do mês de setembro.

Agora, Elmano assume a dianteira entre os eleitores de Lula. No primeiro levantamento, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, liderava, com 31% das menções.

Elmano de Freitas também cresceu entre os eleitores de Ciro Gomes. De 11% passou para 15%. Já entre o eleitorado do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ele oscilou na margem de erro, de 4% para 3%.

Votos de Elmano para candidatos a presidente

Entre as duas primeiras pesquisas, não houve mudanças consideráveis na migração de votos de Elmano para candidatos a presidente, com oscilações dentro da margem de erro.

Dos eleitores de Elmano, 84% dizem votar em Lula para presidente, o número anterior era de 86%. 10% admitem voto em Ciro Gomes (PDT), antes eram 8%.

Em Jair Bolsonaro (PL), são 3%, antes eram 4%. A candidata Simone Tebet (MDB) também é citada, mas mantém 1%. Outros seguem em 0%. Brancos e nulos oscilaram de 0% para 1%, mesmo índice entre os que não sabem ou não responderam.

Roberto Cláudio

Legenda: Roberto Cláudio com o candidato a vice, Domingos Filho, e a candidata ao Senado, Érika Amorim Foto: Thiago Gadelha

O candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, perdeu apoio de eleitores dos candidatos a presidente Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Lula nos primeiros dias deste mês de setembro.

Na primeira pesquisa, de 1º de setembro, Roberto Cláudio somava 39% das intenções de voto do eleitores de Ciro, contra 28% de Capitão Wagner (União) e 11% de Elmano de Freitas (PT).

Agora, o pedetista tem a preferência de 34% daqueles que dizem votar em Ciro, mesmo índice de Capitão Wagner.

Na primeira pesquisa, Roberto Cláudio liderava entre os eleitores de Lula, com 31%. O pedetista, no entanto, perdeu sete pontos percentuais e chega agora a 24, em empate técnico com Capitão Wagner, que tem 23%.

Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, a soma do candidato do PDT era de 14% na primeira pesquisa e agora é de 10%, menos quatro pontos percentuais.

Votos de Roberto Cláudio para candidatos a presidente

Em relação à transferência de votos de Roberto Cláudio para os candidatos a presidente, não houve grandes alterações, com mudanças dentro da margem de erro.

Entre os eleitores do pedetista, 64% dizem votar em Lula, antes eram 65%. Os votos em Ciro Gomes somam 21%, ante os 19% da primeira pesquisa. Em Jair Bolsonaro, o índice se manteve em 9%.

A candidata do MDB, Simone Tebet, também é citada e oscilou de 1% para 2%. Outros são 0%. Brancos e nulos se mantiveram em 2%. Não sabem ou não responderam passaram de 3% para 1%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob o protocolo Nº CE08984/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-06797/2022. O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, é feito pelo Ipec, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades.