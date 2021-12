Pré-Libertadores ou fase de grupos da Sul-Americana? Veja qual estágio paga mais aos times

Duas competições estão ao alcance de, pelo menos, 7 times da Série A do Campeonato Brasileiro na rodada 38 da competição, que acontece nesta quinta-feira (8), com todos os jogos às 21h30. Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo lutam por vaga na pré-Libertadores, mas também têm a Sul-Americana como segunda opção.

Óbvio que não há como comparar o peso de uma Libertadores com o de uma Sul-Americana. Uma é a competição principal e outra a secundária. No entanto, a PRÉ-Libertadores tem uma característica específica: pode deixar os times na 'mão' em caso de desclassificação na primeira rodada. Tanto financeiramente, como esportivamente.

Para chegar à fase de grupos da Libertadores, as equipes brasileiras precisam vencer duas eliminatórias. Se houver desclassificação na primeira, os times são eliminados de qualquer outra competição da Conmebol. Se forem eliminados na segunda eliminatória, jogam a fase de grupos da Sul-Americana. Se passarem das duas fases, vão para fase de grupos da Liberta.

Veja quanto pagou cada estágio das competições em 2021:

COPA SUL-AMERICANA

Fase de grupos: US$ 900 mil

Valor aos times eliminados: US$ 120 mil

Valor garantido ao entrar na competição: US$ 1,02 milhão

Valor garantido ao passar da fase de grupos: US$ 900 mil (fase de grupos da Sul-Americana) + US$ 500 mil (oitavas da Sula) = US$ 1,4 milhão

LIBERTADORES

Pré-Liberta - Fase 2: US$ 500 mil

Pré-Liberta - Fase 3: US$ 550 mil

Valor garantido ao entrar na competição: US$ 500 mil

Valor garantido se passar da Fase 2: US$ 1,05 milhão (duas fases da Pré-liberta) + US$ 1,02 milhão (fase de grupos da Sul-Americana) = US$ 2,07 milhões

Valor garantido se passar da Fase 3: US$ 1,05 milhão (duas fases da Pré-liberta) + US$ 3 milhões (fase de grupos da Liberta) = US$ 4,05 milhões

Analisando os valores

É faca de dois gumes somente em caso de eliminação precoce. A Pré-Libertadores só é mais (bem mais) vantajosa financeiramente que a Sul-Americana se o clube avançar no primeiro mata-mata. Caso isso não ocorra, a arrecadação cai quase 50%, indo de US$ 1,02 milhão garantido na Sula para 'apenas' US$ 500 mil na Pré-Liberta.

No entanto, só em passar no primeiro confronto a coisa muda de figura. Mesmo caindo na segunda eliminatória, a premiação acumulada já sobe para o dobro da Sula, US$ 2,07 milhão. Se passar para fase de grupos, então, a diferença é de quase 4 vezes, subindo para US$ 4,05 milhões garantidos.