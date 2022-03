Fortaleza e Ceará têm dia histórico com sorteio da Libertadores e Sul-Americana; veja regras e potes

O futebol cearense vive nesta sexta-feira, 25 de março de 2022, às 12h, em Luque (Paraguai), um dos seus dias mais importantes e especiais desde o surgimento deste esporte inglês em solo cearense nos primeiros anos do século XX.

O evento que sorteia os grupos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, com a representação de equipes cearenses em cada competição, é um marco para o esporte local e um momento de ápice para os apaixonados do futebol no Estado.

Fique ligado: você acompanha os sorteios em live especial do Sistema Verdes Mares, com narração de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha, através de link aqui no site do Diário do Nordeste a partir de 11h30

Legenda: Sorteio da Sul-Americana e Libertadores 2021 Foto: Conmebol

Após anos de lampejos de momentos interessantes na história, como os vice-campeonatos da Taça Brasil do Tricolor de Aço nos anos 60, os títulos Norte-Nordeste do Vovô também na mesma década, vice-campeonato da Copa do Brasil em 1994, Ceará e Fortaleza vivem momentos inéditos nos últimos 5 anos, desde a consolidação das equipes na Série A e domínio regional.

O que esperar e regras dos sorteios de hoje

O sorteios acontecem nesta sexta-feira (25), sem presença de público, na cidade de Luque (Paraguai), sede da Conmebol na América do Sul.

Na Libertadores, ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Na formação do chaveamento, os times são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking sul-americano. O Leão está no Pote 4 e enfrenta adversários do Pote 1, 2, 3, com exceção das equipes brasileiras, que não podem cair no grupo do Tricolor.

A Sul-Americana funciona sob as mesmas regras. O Ceará está no Pote 3 e enfrenta equipes dos Potes 1,2 e 4 A diferença está na fórmula de disputa. Enquanto na Libertadores 2 equipes passam de fases em 6 jogos disputados, na Sula, apenas uma avança ao mata-mata.

Os potes do sorteio Libertadores 2022

Legenda: Os famosos potes e bolas do sorteio da Libertadores e Sul-Americana Foto: Conmebol

A começar pela Libertadores, o Tricolor do Pici terá, de cara, um grande adversário advindo do Pote 1, que tem as equipes melhores ranqueadas. No Pote 2, dentre várias possibilidades de times (menos do Brasil), conhecerá o adversário da estreia. O pote 3 também aguarda surpresas e prováveis adversários menos fortes.

POTE 1

*Palmeiras

*Flamengo

*Atlético-MG

*Athletico-PR

River Plate-ARG

Boca Juniors-ARG

Nacional-URU

Peñarol-URU

POTE 2



*Corinthians

Cerro Porteño-PAR

Libertad-PAR

Independiente del Valle-EQU

Universidad Católica-CHI

Emelec-EQU

Colo Colo-CHI

Vélez Sarsfield-ARG

POTE 3

*Bragantino

Sporting Cristal-PER

Deportivo Cali-COL

Deportivo Táchira-VEN

Alianza Lima-PER

Tolima-COL

Colón-ARG

Caracas-VEN

POTE 4



Fortaleza

*Always Ready-BOL

*Talleres-ARG

*Independiente Petrolero-BOL

*Olimpia-PAR

*América-MG

*Estudiantes-ARG

*The Strongest-BOL



*Não podem cair no grupo do Fortaleza

Os potes da Sul-Americana

Legenda: A Copa Sul-Americana mudou de formato em 2021, com adoção de fase de grupos Foto: divulgação / Conmebol

Na Sul-Americana, o Ceará enfrenta equipes dos Potes 1, 2 e 4. A equipe alvinegra estreia contra as equipes teoricamente melhores qualificadas, do Pote 1, e faz o primeiro jogo fora de casa contra time do Pote 2. No Pote 4, também enfrenta, teoricamente, os menos qualificados, com exceção de Everton-CHI, Barcelona-EQU, Universidad Catolica-EQU, equipes que foram eliminadas na fase preliminar da Libertadores. O Vovô também não pode enfrentar brasileiros nesta fase.

POTE 1

*Santos-BRA

*São Paulo-BRA

*Internacional-BRA

Independiente-ARG

Racing-ARG

Lanús-ARG

LDU-EQU

Junior-COL



POTE 2

Defensa & Justicia-ARG

Independiente Medellín-COL

Melgar-PER

Jorge Wilstermann-BOL

Montevideo Wanderers-URU

Oriente Petrolero-BOL

Deportivo La Guaira-VEN

Unión La Calera-CHI



POTE 3

*River Plate-URU

*Atlético-GO-BRA

Ceará

*Banfield-ARG

*Metropolitanos-VEN

*Unión Santa Fé-ARG

*Ayacucho-PER

*9 de Octubre-EQU

POTE 4

Antofagasta-CHI

Guaireña-PAR

*Cuiabá-BRA

General Caballero-PAR

*Fluminense-BRA

Everton-CHI

Barcelona-EQU

Universidad Catolica-EQU



*Não podem cair no grupo do Ceará

Calendário apertado pela frente



Com a definição do sorteio, as datas dos jogos logo são marcadas e a tabela das competições devem ser divulgadas horas depois da definição oficiald as chaves.

As datas da Libertadores e Sul-Americana funcionam de forma parecida, com jogos sempre ocorrendo preferencialmente nos meios de semana.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão juntos na Série A do Brasileiro desde a temporada de 2019 Foto: Camila Lima / SVM

Veja as datas previstas:

CALENDÁRIO DA LIBERTADORES DE 2022

FASE DE GRUPOS (PREVISÃO)

1º Rodada: 5 a 7 de abril (casa)

2º Rodada: 12 a 14 de abril (fora)

3º Rodada: 26 a 28 de abril (casa)

4º Rodada: 3 a 5 de maio (casa)

5º Rodada: 17 a 19 de maio (fora)

6º Rodada: 24 a 26 de maio (fora)

OITAVAS DE FINAL

Ida: 28 a 30 de junho

Volta: 5 a 7 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 2 a 4 de agosto

Volta: 9 a 11 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 30 de agosto a 1º de setembro

Volta: 6 a 8 de setembro

FINAL

Decisão: 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guaiaquil (Equador)

CALENDÁRIO DA SUL-AMERICANA 2022

Legenda: Arena Castelão vai receber os jogos de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana Foto: Arquivo SVM

FASE DE GRUPOS (previsão)

1º Rodada: 5 a 7 de abril

2º Rodada: 12 a 14 de abril

3º Rodada: 26 a 28 de abril

4º Rodada: 3 a 5 de maio

5º Rodada: 17 a 19 de maio

6º Rodada: 24 a 26 de maio

OITAVAS DE FINAL

Ida: 28 a 30 de junho

Volta: 5 a 7 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 2 a 4 de agosto

Volta: 9 a 11 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 30 de agosto a 1º de setembro

Volta: 6 a 8 de setembro

FINAL

Decisão: 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Brasil)