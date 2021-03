Fortaleza: não houve evolução

Tenho defendido nesse espaço e em outras participações minhas, que é preciso ter paciência com o técnico Enderson Moreira, por todas as dificuldades que ele tem, em montar esse novo elenco com o bonde andando.

Mas ele não tem se ajudado. Quem quer rir, tem que fazer rir. É aquela velha máxima. Contra o Santa Cruz, foi mais um exemplo disso.

O Fortaleza encarou dentro de casa, o time com a pior campanha da competição e acabou derrotado. O problema não foi “só” o resultado final, mas sim, o desempenho.

Mais uma vez, uma equipe desorganizada, sem criatividade alguma, jogadores “perdidos” em campo.

O melhor da partida foi realmente o goleiro Jordan, do Santinha. Porque afinal de contas, mesmo com todos os problemas, tínhamos um time muito superior tecnicamente, ao outro. E isso não tira o mérito da estratégia bem sucedida de jogar por uma bola.

Única situação positiva que consegui enxergar, foram as aparições do estreante Pikachu, infiltrando como um ponta direita, sempre de forma aguda.

É muito pouco. Tem ficado difícil de defender a continuidade.