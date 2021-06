Fortaleza e Ceará: o que esperar do fim de semana

Depois de mais um resultado frustrante dentro de casa, novamente contra o Bahia, o Ceará precisa se reencontrar com as vitórias. O complicado é que o adversário de domingo é o Internacional, no Beira-Rio.

Por mais que o Inter esteja ainda à procura de um treinador após a demissão de Miguel Ángel Ramírez, é sempre muito difícil vencer o colorado dentro dos seus domínios.

Porém, o maior adversário do alvinegro é ele mesmo. O time de Guto Ferreira precisa voltar a ter sua essência.

A marcação forte no sistema defensivo, as transições rápidas e letais, são característcas que há tempos não existem mais.

Claro que os desfalques fazem falta, principalmente Luiz Otávio. Mas justamente o principal "desfalque" do Vovô, está à disposição: Vina. O camisa 29 precisa retomar o protagonismo.

Do lado do Fortaleza tudo parece bem. Mas não deixar a "peteca cair" é crucial para a manutenção da boa fase. Na vitória contra o Sport e no empate contra o Atlético-GO, o time de Vojvoda não teve a mesma intensidade.

Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E pra essa fase seguir, uma vitória diante do Fluminense será fundamental.

O time das Laranjeiras vem de mais uma boa temporada, assim como no ano passado. A vitória diante do Santos no meio de semana deu muita moral para o time de Roger Machado.

Tende a ser um jogo muito complicado. Ter de volta o meia Lucas Crispim para o lugar de Carlinhos na ala esquerda, seria de grande contribuição.