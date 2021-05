Fortaleza: como Vojvoda rapidamente fez do Fortaleza um time sólido

Mesmo com pouco tempo de trabalho e uma amostragem ainda curta, é possível perceber o quanto o Fortaleza evoluiu desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda.

O nível das atuações cresceu de forma ampla. O time passou a ter mais consciência de cada ação executada dentro de campo.

Claro que é preciso mais jogos com o alto nível de competitividade, como o diante do Atlético-MG no último fim de semana, para podermos avaliar melhor.

Porém, a propriedade com o que o tricolor venceu um dos candidatos ao título, na casa do adversário, deixa o torcedor animado.

Até mesmo de forma tátíca, já podemos perceber uma variação muito interessante.

Jogou com a linha de 3 zagueiros, com o Tinga pela direita, povoando o meio campo, "abrindo" mais o gramado, fazendo um 3-5-2 com algumas alternâncias.

Não imagino que esse seja o esquema pro Clássico-Rei de quarta-feira, mas é interessante essa variação.

O momento é animador e esperamos que siga assim.