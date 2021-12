Ceará e Fortaleza: a Arena Castelão vai estar lotada aguardando a história ser escrita

Nesta sexta-feira, o Fortaleza enfrenta o Juventude em um jogo com ares de decisão.

É talvez a maior delas em toda a história do clube. Por isso a Arena Castelão vai estar abarrotada.

Caso vença o time de Caxias do Sul, o Tricolor vai conseguir, pela primeira vez, jogar uma Libertadores da América.

Time por time, o Leão é superior tecnicamente. O "X da questão" é como os comandados de Vojvoda vão se comportar dentro de campo.

É preciso jogar com uma intensidade que marcou a equipe no primeiro turno do Brasileirão.

Os jogos recentes preocupam o torcedor, com razão.

O Juventude é um time enjoado, só perdeu 1 dos últimos 8 jogos e que vem muito bem sob o comando de Jair Ventura.

Deve vir fechadinho, diminuindo os espaços e saindo nos contra-ataques.

O time não deve ter uma grandes mudanças, mas dentre algumas dúvidas eu escalaria assim:

Jussa no lado esquerdo da zaga ( Benevenuto está suspenso)

no lado esquerdo da zaga ( está suspenso) Felipe na vaga de Ronald

na vaga de Vargas novamente como titular (disputa com Lucas Lima)

O Ceará recebe o América-MG, também na Arena Castelão, no domingo.

A promessa é de recorde de público desde o retorno do torcedor.

Tudo isso por conta da situação que chegam as duas equipes.

O Coelho está na frente do Vovô no número de vitórias e empatados em número de pontos.

Faltando duas rodadas, é praticamente uma final valendo a tão sonhada vaga na Libertadores.

O grande problema para o Alvinegro, é que Vina ainda é dúvida e muito dificilmente terá condições de jogo.

E o Ceará sem seu principal jogador, perde demais em poder de decisão.

Vamos torcer para, quem sabe, haver uma supresa e o craque do time aparecer na relação.

Se Vina não jogar, Tiago Nunes tem algumas opções:

Escalar Lima no meio, com Rick pelo lado direito e Mendoza na esquerda.

no meio, com pelo lado direito e na esquerda. Jorginho , enfim, ser titular e jogar nessa posição central, mantendo Lima e Mendoza abertos.

, enfim, ser titular e jogar nessa posição central, mantendo e abertos. Vir com Marlon no lugar de Vina e jogar com 3 volantes, também mantendo os pontas.

Entre essas possibilidades, eu prefiro a primeira.

E tendo Jael como o "camisa 9", deixando Yony para o segundo tempo.