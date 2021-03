A boa e velha Copa do Brasil

Sempre fui fã da Copa do Brasil, desde que comecei a acompanhar futebol, ainda criança. Por todos os atrativos da competição. Chamada de “a mais democrática” do País, antigamente eu concordava, por permitir com que clubes de menor expressão pudessem conquistar o título.

Equipes como Criciúma, Juventude, Santo André, Paulista de Jundiaí já puderam soltar o grito de “é campeão”! Porém, nos últimos anos, com a entrada dos times da Libertadores, normalmente os melhores do País, para mim, isso não existe mais. Ela segue sendo a mais democrática, mas apenas com a conotação de que todas as regiões têm seus representantes.

De 2018 pra cá, a premiação para os participantes aumentou de forma exponencial, dando ainda mais charme e importância a essa competição nacional. Somente em participar, muitos times têm uma fonte de renda suficiente para se sustentar o ano inteiro. Para se ter uma ideia do salto financeiro, em 2017, o Cruzeiro venceu e faturou R$ 13,3 milhões. No ano seguinte, o mesmo Cruzeiro, que foi Bicampeão, abocanhou a quantia de R$ 61,9 milhões. Realmente absurdo.

E o principal atrativo, para mim, segue sendo o modelo de disputa. O mata-mata! Que saudade de um Brasileirão com eliminatórias, zebras, o favorito caindo em um jogo maluco e emocionante. Mas compreendo que pontos corridos, para um campeonato que dura o ano inteiro, é mais justo, premiando a regularidade.

Como não lembrar do vice-campeonato do Ceará, em 1994, eliminando gigantes como Internacional e a academia do Palmeiras. As temporadas de 2005 e 2011, chegando às semi-finais. O Fortaleza em 2001, caindo apenas nas quartas de final, para a Ponte Preta. Em 2016, eliminando o Flamengo de Muricy Ramalho. O Ferroviário em 2018, deixando para trás o Sport, no milagre da Ilha do Retiro, depois de estar perdendo por 3x0.

Hoje começa a folclórica Copa do Brasil, para os nossos times cearenses. Falando dos nossos gigantes, o Fortaleza encara o enjoado Caxias, que apesar de favorito, não deverá ter vida fácil no estádio Centenário. Enderson Moreira tem, já no início da temporada, a obrigação de avançar de fase. Uma decisão ainda no período inicial de montagem do elenco, mas uma eliminação na primeira fase, deixando escapar todo o faturamento que o Leão tende a ir conseguindo ao longo do torneio, pode gerar em uma pressão totalmente desnecessária, para a formação do time ideal para a temporada.

Já o Ceará só entra na terceira fase, por ser o atual campeão da Copa do Nordeste. Aguardemos o que a competição mais gostosa de se jogar nos reserva.