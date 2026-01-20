Por que nem numa casa vigiada 24h as mulheres estão seguras?

Na casa mais vigiada do Brasil, com centenas de câmeras gravando todos os momentos do BBB 26, um caso de importunação sexual mostra que nós, mulheres, não estamos seguras mesmo em lugar nenhum.

Com o pretexto de ajudar a participante Jordana a procurar um baby liss na despensa, Pedro criou o isolamento necessário para avançar o sinal. Segundo relatou Jordana, ele a segurou no pescoço e tentou beijá-la. Ela o repreendeu e perguntou se ele estava louco. “Tô fazendo o que tô com vontade”, ele respondeu.

Ciente da gravidade do que fez, Pedro apertou o botão e desistiu do reality show, não sem antes tentar amenizar o próprio ato. Disse que Jordana parecia com sua esposa, que achou que havia consentimento e que se confundiu. Que fez o que não deveria ter feito.

Assim, saiu do programa antes de ser expulso, via que deveria ser obrigatória para este tipo de comportamento. Agora, a denúncia de importunação sexual está sendo investigada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Não é a primeira vez e (infelizmente) não deverá ser a última vez que nós mulheres enfrentamos esse tipo de situação. Nem mesmo em uma casa monitorada por câmeras 24 horas estamos seguras.

Como não lembrar do caso da participante mexicana do BBB 23? Ela viu MC Guimê passar a mão na bunda e quase foi beijada de forma forçada por Cara de Sapato. Os dois acabaram expulsos do programa.

Houve outros casos que não geraram expulsão, mas foram duramente criticados aqui fora e tiveram depoimentos prestados à Polícia. Foi o caso de Pyong Lee, participante do BBB 20 que tentou beijar a colega de reality Marcela McGowan. Ele não foi expulso.

Esses acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil só escancaram como nós, mulheres, não estamos seguras em absolutamente nenhum lugar. Nem todo homem, mas há sempre um homem para invadir espaços, nos assediar e nos importunar sexualmente.

Quando isso acontece deliberadamente em locais com câmeras, é natural que ainda nos choquemos pela falta de medo ou receio pela responsabilização de crimes contra a mulher.

O que estes homens são capazes de fazer longe das câmeras? É um absurdo. Para completar, Pedro já ganhou mais de 50 mil seguidores depois da saída do programa.

É importante que nós, mulheres, jamais nos calemos sobre os casos de assédio e importunação sexual. Por mais que o machismo teime em fazer com que a gente duvide de nós mesmas quando passamos por algo assim. Será que foi na maldade? Estou exagerando?

A própria Jordana verbalizou que tomou seu tempo para tentar entender. “Tô tentando entender o que tá acontecendo, mas não sou o tipo de pessoa que vou fazer disso uma cena, porque é uma coisa séria, uma coisa grave. Tô tentando entender.”, ela disse aos colegas.

Mesmo depois da saída de Pedro, ela seguia em choque: “Sou uma mulher bem resolvida, que entendo o que aconteceu. Claro que a gente se questiona, mas tô em choque. A ficha não caiu”.

Que o choque dê lugar às denúncias para conseguirmos mover as estruturas contra o machismo. Só isso vai nos manter vivas e seguras um dia.

