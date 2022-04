Ídolos vencedores: Boeck e Tinga ampliam galeria de títulos no Fortaleza

A história de um ídolo se constrói de diversas maneiras. É preciso personalidade, identificação com o torcedor, profissionalismo dentro e fora de campo e, principalmente, conquistas. O futebol guarda espaço para os vencedores. São eles que ficam marcados e serão sempre lembrados.

No atual elenco, o torcedor do Fortaleza tem o privilégio de ver em ação dois dos maiores na história do clube: o goleiro Marcelo Boeck e o lateral-direito (e agora zagueiro) Tinga, que ampliaram ainda mais a galeria de troféus.

A conquista da Copa do Nordeste 2022 sobre o Sport entra para a trajetória já bastante vitoriosa de ambos no Pici.

O experiente Marcelo Boeck fez parte de todas as etapas de reconstrução do clube desde 2017, ano em que chegou. Personagem determinante no sonhado acesso para sair da Série C do Campeonato Brasileiro naquele ano, o camisa 1 era capitão e levantou as taças das duas maiores conquistas recentes do Tricolor: os títulos da Série B (2018) e da Copa do Nordeste (2019).

Legenda: Marcelo Boeck ergueu a taça da Copa do Nordeste em 2019 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além disso, é tricampeão cearense (2019, 2020 e 2021) e com a possibilidade de ser legitimamente tetra caso o Leão do Pici vença o Caucaia na decisão deste ano.

O mesmo acontece com Tinga. O camisa 2 retornou ao Pici em 2018 e desde então é titular absoluto, com participações decisivas nas mesmas conquistas. Antes disso, já havia ficado muito marcado na conquista do Campeonato Cearense de 2015, quando deu o passe para o famoso "gol do Cassiano", que deu o título ao Fortaleza e impediu o penta do rival Ceará.

No auge dos 28 anos, Tinga tem a chance de vencer o 5º Campeonato Cearense pelo Fortaleza. Em 2021, ele se reinventou com Vojvoda e é peça-chave no modelo de jogo do técnico argentino.

TÍTULOS DE BOECK NO FORTALEZA

Campeonato Brasileiro Série B (2018)

Copa do Nordeste (2019 e 2022)

Campeonato Cearense (2019, 2020 e 2021)

TÍTULOS DE TINGA NO FORTALEZA

Campeonato Brasileiro Série B (2018)

Copa do Nordeste (2019 e 2022)

Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020 e 2021)

Legenda: O lateral-direito Tinga se destacou nos Clássicos-Reis de 2021, marcando dois gols nas finais do Estadual Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fora os títulos, os dois foram também importantes para a histórica temporada 2021, em que o Fortaleza terminou o Brasileirão na 4ª colocação e chegou na semifinal da Copa do Brasil, estabelecendo as melhores campanhas do clube nas duas principais competições do país.

Boeck e Tinga são muito ídolos. Dois dos maiores da história do Fortaleza. E hoje, são mais que jogadores.

São verdadeiros torcedores do clube. E essa história vitoriosa ainda pode ganhar mais capítulos em breve.