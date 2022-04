Tinga e Capixaba visitam SVM após título do Nordestão e falam sobre conquista; assista

Campeões do Nordeste com o Fortaleza, o zagueiro Tinga e o meia Juninho Capixaba estiveram nos estúdios do Sistema Verdes Mares para celebrar o título e comentar as expectativas para a estreia na Libertadores da América. A conversa foi comandada por Denise Santiago nesta segunda-feira (4), com a participação de Tom Alexandrino e Luís Eduardo.

Campeão do Nordestão, Juninho Capixaba entrou para substituir Lucas Crispim, no Departamento Médico.

“Acho que o momento é indiscutível para minha carreira. É muito importante para mim chegar ao clube como cheguei. Quero mais. A gente não pode se acomodar. E me sinto muito feliz de ter sido bicampeão do nordeste”, revela Capixaba.

Fora da final contra o Sport, Tinga, capitão do Fortaleza, comemorou o bicampeonato da competição e falou sobre os objetivos do clube na Libertadores.

“A gente entra na libertadores para classificar. Sabemos da qualidade dos adversários, mas jogar no Castelão, na nossa casa, vai ser difícil para eles. A gente vai tentar fazer o nosso melhor... Com o apoio do torcedor, vamos ter a nossa intensidade do começo ao fim para conseguir nosso objetivo. Então a gente vai melhorar cada vez mais e nosso objetivo é classificar entre os primeiros”, disse o zagueiro.

“O torcedor está feliz demais com esse ano maravilhoso que já começou com título e na semana já tem uma Libertadores. Estádio lotado de novo. Nem nos melhores sonhos eu imaginava, e o torcedor também, né?”, avaliou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: