Decisivo nos últimos jogos, Vina cresce e é líder em assistências do Ceará na temporada

O Ceará ficou em situação bem mais tranquila na Série A do Campeonato Brasileiro após as vitórias sobre Fluminense e Cuiabá. Nos dois jogos seguidos em casa, o torcedor que acompanhou o time o Alvinegro viu de perto o meia Vina ser decisivo para os triunfos e se tornar o líder em assistências do Vovô na temporada.

Foi dele o gol na vitória sobre o Flu, cobrando pênalti. E foi também dele o cruzamento para o gol de Messias, contra o Cuiabá. Antes mesmo dessas participações, ele já vinha jogando bem, como foi contra Internacional e Bragantino, por exemplo.

Com este passe para gol, aliás, ele assumiu a liderança em assistências do Ceará na temporada, com seis.

Além da participação direta nos dois gols nos recentes triunfos, Vina tem voltado a jogar bem. Muito participativo, chamando a responsabilidade e buscando jogo direto, fez com que todas as melhores oportunidades de gol passassem por ele. Jogou demais contra o Cuiabá, foi o melhor em campo.

Legenda: Vina beijando escudo do Ceará após gol marcado contra o Fluminense Foto: Kid Junior/SVM

Qualidade técnica todo mundo sabe que ele tem. Vina é acima da média, mas passou por fase complicada. Com Tiago Nunes, recuperou a confiança, está jogando mais leve e tem apresentado crescimento, demonstrando um melhor encaixe também coletivo, contribuindo para a criação de oportunidades para os companheiros.

Assim, ele não só é protagonista como é, também, decisivo.

E é esse Vina que o torcedor do Ceará quer ver em campo.