Com chance de G-9, Ceará entra na briga pela Libertadores; veja cenário e próximos adversários

O Ceará conseguiu uma sequência positiva na Série A de 2021 e entrou de vez na briga por vaga em um torneio da Conmebol na próxima temporada. Com duas vitórias consecutivas pela primeira vez na atual editção do torneio, o Vovô pode sonhar até com a Libertadores em caso de G-9.

Momento crescente do Ceará na Série A:

2ª maior sequência invicta no Brasileirão, com cinco jogos

3ª melhor mandante, com 62,5%, atrás apenas de Atlético-GO e Flamengo

Não sofreu gols em três dos últimos quatros jogos no Brasileirão

Novos protagonistas no elenco, como o goleiro João Ricardo

A mudança de cenário é explicada pela tabela de classificação. Com os últimos pontos, o time alvinegro saltou para a 10ª posição, agora com 39 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de nove, enquanto para o G-8 caiu para três. E esse panorama indica briga por mais objetivos.

Em todos os cenários, a colocação atual concede uma participação na Sul-Americana, feito conquistado pelo Vovô em 2020. No recorte exclusivo do Brasileirão, sem demais fatores, se classificam para o torneios os times entre o 7º e o 12º lugares na tabela. Em caso de G-9 para a Libertadores, as vagas seriam distribuídas até o 15º lugar.

Chance de G-9 no Brasileirão

Para buscar o maior torneio de clubes da América do Sul, é importante manter constância nas próximas rodadas - em chance que pode crescer com a maior distribuição de vagas pelo Brasileirão. Esse aspecto envolve diretamente as finais da Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil.

Legenda: Próximo adversário do Ceará, o Athletico-PR está na final da Sul-Americana e da Copa do Brasil Foto: divulgação / Athletico-PR

A cada temporada, o Brasil tem sete vagas para a Liberta: são os seis primeiros da Série A e o campeão da Copa do Brasil. Pelo regulamento da Conmebol, no entanto, os vencedores da Libertadores e da Sul-Americana também se classificam. Em 2021, essas finais são brasileiras.

Assim, para mais times avançaram até a Libertadores (como G-8 ou G-9), basta que os campeões fiquem também nas primeiras posições. Os envolvidos nas decisões são: Atlético-MG (1º), Palmeiras (2º), Flamengo (3º), Bragantino (4º) e Athletico-PR (11º).

Libertadores | Palmeiras x Flamengo - jogo único (27.11) em Montevidéu-URU.

Sul-Americana | Bragantino x Athetico-PR - jogo único (20.11) em Montevidéu-URU.

Copa do Brasil | Atlético-MG x Athletico-PR | ida (12.12) em Minas Gerais e volta (15.12) no Paraná.

Sequência de jogos do Ceará

Restando oito rodadas para o fim do Brasileirão, o Ceará chega na reta final com a permanência mais assegurada na Série A - próximo dos mágicos 45 pontos - e tem pela frente desafios importantes, restando ainda três compromissos como mandante na Série A.

Dentre os duelos com datas definidas pela CBF, encara agora: Athletico-PR (F), Sport (C), Fortaleza (F) e Atlético-GO (F). No 1º turno, contra o mesmo grupo, somou oito pontos.