Tiago Nunes recebe família, intensifica trabalhos no Ceará e busca nova mentalidade no clube

O técnico Tiago Nunes completou dois meses no comando do Ceará e intensificou os trabalhos. Com avaliação interna positiva, o profissional acredita na evolução de desempenho e aposta na implementação de uma nova mentalidade no clube para um trabalho mais longevo, até em 2022.

O foco total é o presente, a aproximação maior do G-8 do Brasileirão, o que pode encaminhar vaga internacional nas rodadas finais do Brasileirão. Nos bastidores, no entanto, o ambiente favorável permite a maior projeção, com a família do treinador desembarcando na capital cearense durante a semana.

"Fui muito bem recebido por caras que estão aqui há 40 anos, roupeiro, massagista, todo mundo me deu um suporte para me sentir feliz e confortável. Isso tem que ser valorizado e tem peso, isso vai de encontro com o meu proposito, de deixar ambiente saudável. Evoluir, mas que as pessoas ao meu redor evoluam. Quando sinto que tem esse ambiente, me desperta o desejo de permanecer porque a gente vê possibilidade de crescimento", afirmou em coletiva na quinta (5), antes do duelo com Cuiabá.

Com a 2ª maior sequência invicta na Série A, o Vovô encara: Cuiabá (C), Athletico-PR (F), Sport (C), Fortaleza (F), Atlético-GO (F), Corinthians (C), Flamengo (F), América-MG (C) e Palmeiras (F). Com uma postura mais ofensiva nos últimos jogos, o objetivo é consolidar esse estilo para o futuro.

Novas exigências

Deste modo, os graus de exigência e de expectativa devem receber acréscimos, sendo iniciado gradualmente. Hoje, por exemplo, um dos desafios da comissão técnica é firmar uma nova classificação para um evento da Conmebol, como a Sul-Americana, além de buscar o Top-10.

Para isso, novos fluxos foram implementados internamente com Tiago Nunes. No dia a dia, o técnico chega em Porangabuçu às 7h e costuma encerrar o expediente apenas no turno da noite, sempre envolvido com os diferentes setores, além do contato com o departamento de futebol.

Com o avanço dos próximos meses, em caso de objetivos firmados, uma reformulação no clube é esperada para conquistar maiores feitos. “A mentalidade pra mim é o que mais melhora. De não desistir, de lutar até o final, de querer vencer todo mundo, independente de onde estiver", complementou.