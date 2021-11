Ceará está mais perto do G-8 que do Z-4 no Brasileirão; veja cenário para a 30ª rodada

A Série A do Campeonato Brasileiro vai se afunilando e, cada vez mais, os clubes vão fazendo as contas para saber por quais objetivos brigam ao fim da competição. O Ceará está no meio da tabela e está no bolo com vários outros times que possuem pontuação semelhante. Porém, há algo de positivo: o Vovô inicia a 30ª rodada mais perto do G-8 que do Z-4.

O Alvinegro ocupa a 13ª posição no momento, com 36 pontos. A distância para o Fluminense, 8º colocado, é de três pontos, já que o time carioca tem 39, assim como o Cuiabá, próximo adversário do Vovô, neste domingo (7), às 20h30min, na Arena Castelão.

Já a vantagem sobre o Sport, que é o 17º lugar e primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de seis pontos, tendo em vista que o time pernambucano tem 30 pontos (e até já realizou 30 jogos). O Juventude tem a mesma pontuação, mas com 29 partidas, e está em 18º.

No meio de tabela está tudo muito embolado. São apenas seis pontos de diferença entre Fluminense (8º) e Bahia (16º). Estar de olho no 8º colocado é um importante referencial, tendo em vista que há grande possibilidade que o Brasileirão tenha G-8, com aumento de vagas para a Libertadores.

Cenário para a 30ª rodada

Legenda: Tiago Nunes vai em busca da terceira vitória no comando do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Significa que uma simples vitória pode garantir um bom salto na tabela, para a 8ª colocação, dependendo de outros resultados. Assim como, por outro lado, uma derrota representa grande possibilidade de cair algumas posições, podendo ficar até em 16º.

Fato é que, como já adiantou Gustavo de Negreiros, em três rodadas, o Ceará pode definir seu futuro, já que terá dois jogos-chaves em casa contra Cuiabá e Sport, além do Athletico-PR fora de casa.

A situação do Alvinegro ficou bem melhor após a vitória sobre o Fluminense.

E basta o Ceará fazer a parte dele para que o cenário continue mais favorável.