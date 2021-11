Ceará tem chance de 'resolver a vida' nas próximas 3 rodadas e focar em copas internacionais

A diferença que uma vitória faz. E ela finalmente veio. O triunfo do Ceará sobre o Fluminense, na tarde de ontem, no Castelão deu um excelente impulso na campanha alvinegra, com o Vovô alcançando 36 pontos.

Quem acompanha esta coluna sabe que no início do campeonato fizemos uma campanha idealizada para 50 pontos. E nesta 29ª rodada, o Vovô tem exatamente o mesmo número de pontos que projetamos.

São 11 jogos pela frente e tudo pode acontecer de forma diferente. Mas, no curto prazo, o Alvinegro tem uma excelente oportunidade de já assegurar a permanência na Série A nas próximas 3 rodadas.

Vai pegar o Cuiabá, no Castelão, no próximo domingo (7), às 20h30. Na quarta-feira (10) seguinte encara o Athletico-PR fora de casa, às 18h30. No domingo seguinte (14), enfrenta o Sport, em casa, às 19h.

São excelentes oportunidades de somar, pelo menos, 7 pontos e praticamente garantir a Série A 2022. Para isso, vai contar com a força da torcida, que vem comparecendo cada vez mais ao estádio.

Veja a projeção de pontos da Série A