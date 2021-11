Tiago Nunes fala em mudança de exigência e mentalidade no Ceará: "a gente tem que mudar de nível"

A entrevista coletiva do técnico Tiago Nunes, do Ceará, rendeu muitos assuntos na tarde desta quinta-feira (4). Dentre eles, um bastante relevante. O treinador do Vovô destacou a importância de que o crescimento administrativo, estrutural, esportivo e financeiro do clube seja acompanhado de uma mudança de mentalidade.

Para Tiago, o Alvinegro tem que traçar objetivos cada vez maiores.

"A gente tem que criar uma mentalidade vencedora. Não adianta simplesmente chegar no campo e falar que nós vamos atacar. A mentalidade vencedora tem que estar no clube. Tem que deixar aquele ranço de "mais um ano em que, primeiro, vamos não cair. E se der tudo certo, a gente belisca alguma coisa". Não. "Vamos fazer um primeiro semestre legal no Estadual, a gente ou o rival que vai ganhar, vamos firmes na Copa do Nordeste e no Brasileiro a gente sobrevive". Não. Se o Ceará realmente quer mudar de nível, a gente tem que criar uma mentalidade vencedora em todo mundo. Em todos os setores. Excelência em tudo", destacou.

O comandante alvinegro destacou a importância deste ambiente para que, dentro de campo, também se possa haver uma mudança no perfil da equipe.

"O fato de ser protagonista, ter mais a bola, finalizar mais que o adversário, é uma consequência disso tudo. Você vai buscar atletas com essa mentalidade, atletas que tenham essa capacidade, vai dar confiança pros caras. Não adianta eu dar confiança pros atletas aqui, no vestiário, e no primeiro erro do cara eu ir lá e dar uma dura nele. Está melhorando em muitos aspectos dentro do campo, mas a mentalidade pra mim é o que mais melhora. De não desistir, de lutar até o final, de querer vencer todo mundo, independente de onde estiver", afirmou.

Objetivos maiores

Haverá momentos em que será difícil impor este estilo de jogo. Porém, uma mentalidade vencedora é que irá proporcionar a possibilidade de lutar por objetivos ainda maiores na temporada, segundo Tiago Nunes.

"Lógico que vai ter jogos que os caras serão melhores que a gente. Contra o Juventude eles foram muito melhores. A gente não foi bem, não encaixou, não deu certo. Mas se tiver uma média de jogar melhor que os adversários na maior parte dos jogos, a chance de ganhar aumenta. A gente tem que mudar de nível, mudar nossa exigência interna aqui pra conseguir lutar por algo a mais em toda temporada do que ficar todo ano sofrendo. "Ah, bateu 45 pontos, agora tá legal". Pra mim, não dá mais, né", finalizou o técnico.