Clássico-Rei na Copa do Brasil será enorme, mas não vem em bom momento para Ceará nem Fortaleza

Pelo segundo ano consecutivo, Ceará e Fortaleza se enfrentarão pela Copa do Brasil. Agora, pelas oitavas de final da competição, valendo vaga entre os oito melhores times do torneio. Será enorme. Mas, racionalmente, este Clássico-Rei não vem em bom momento para Ceará e nem para Fortaleza.

Pelo simples fato que só um dos dois seguirá. Outro ficará pelo caminho e precisará de maturidade para lidar com uma eliminação meio a um período turbulento. Será uma pressão a mais num momento tenso da temporada.

Nenhum dos dois clubes está bem no Brasileirão e ambos precisam reagir no torneio, que é o principal objetivo no ano. Os jogos ocorrerão durante uma sequência intensa e desgastante pela Série A.

Esta seria uma dificuldade natural pelo calendário. Ocorreria independente do adversário. Mas quando Ceará e Fortaleza se enfrentam, o negócio é diferente. Por se tratar de clássico, haverá cobrança e pressão dos dois lados.

Isso tudo paralelo a um momento histórico que os dois estarão vivendo: o Fortaleza jogando oitavas de final de Libertadores, contra o Estudiantes, e o Ceará oitavas de final de Sul-Americana, contra o The Strongest.

Não passar às quartas das competições internacionais seria algo até natural. Mas acrescentar a isso uma eliminação de Copa do Brasil para o maior rival, tem um peso muito diferente.

Além disso, o Ceará foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil 2021. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor. E o Fortaleza perdeu para o Ceará no recente Clássico-Rei pela Série A, ampliando um retrospecto negativo contra o maior rival na Primeira Divisão. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

Fato é que o timming do Clássico-Rei não é bom para ninguém. Haverá pressão, cobrança e um peso grande dos dois lados.

E somente um seguirá mais aliviado.