Vitória no clássico na Copa do Brasil vale meta do Ceará e objetivo superado no Fortaleza; entenda

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 registrou Clássico-Rei no mata-mata. Do cenário improvável, um novo capítulo histórico na rivalidade centenária de Ceará x Fortaleza, apenas o segundo encontro dos clubes na competição. E o duelo tem impacto nas metas da temporada.

Com projeções orçamentárias recordes no ano - o primeiro com os dois clubes envolvidos em torneios internacionais de modo simultâneo - a Copa do Brasil cresce de peso e importância. Nas grandes temporadas recentes de cada um (2020 e 2021), o futebol cearense avançou longe no torneio.

Por isso, metas foram projetadas pelas gestões. O Ceará, por exemplo, definiu que o objetivo era chegar, no mínimo, às quartas de final, o que lhe garantiria R$ 11,57 milhões em cotas no geral.

No caso do Fortaleza, o plano era chegar nas oitavas, com bonificação de R$ 4,9 milhões. Tudo foi alcançado, com o desafio de superar o estimado inicialmente e adquirir renda extra: R$ 3,9 mi.

Jogos de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil de 2022

1ª fase: São Raimundo-RR 0x3 Ceará 2ª fase: Ceará 2x0 Tuna Luso-PA Oitavas: Ceará 4x0 Tombense-MG (ida e volta) | Fortaleza 4x0 Vitória (ida e volta)

Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 2ª vez na história da Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

Deste modo, a responsabilidade do confronto aumenta. Em 2020, o Vovô chegou às quartas de final e encerrou a Copa do Brasil com R$ 11,38 milhões em cotas. Em 2021, o Leão ficou nas semifinais, o que lhe garantiu R$ 17,2 milhões. Os valores são fundamentais para o investimento dos clubes.

CAMPANHAS RECENTES DE CEARÁ E FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

2021: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (semifinais). 2020: Ceará (quartas) e Fortaleza (oitavas). 2019: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (oitavas). 2018: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (não participou)

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Total: R$ 7,67 milhões.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO