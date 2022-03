Mulheres investem mais e cada vez melhor

A bolsa de valores, no início deste ano, atingiu número recorde de 5 milhões de contas de pessoas físicas. Apesar da alta dos juros, que “compete” com os aportes na bolsa de valores, a trajetória é ainda de crescimento do mercado de capitais no número de investidores e já supera R$ 500 bilhões sob custódia na renda variável.

Neste cenário dos investimentos na bolsa, as mulheres apresentam números importantes, apesar de ainda ser um ambiente predominantemente masculino, haja vista que das 5 milhões de contas, 1,2 milhão de contas pertencem às mulheres.

INVESTIDORAS NA BOLSA

Em 2019, no mês de dezembro, as mulheres registravam pouco mais de 388 mil contas na bolsa. Em decorrência do crescimento espetacular de 204,4%, acredito que pelo maior interesse feminino e pela facilidade tecnológica, as mulheres alcançaram a marca de 1.183.187 contas no último mês de fevereiro. O público masculino, no mesmo período, avançou 200,8%.

Em termos de faixa etária, atualmente as mulheres de 26 a 35 anos são aquelas em maior número, com 31,6% do total de contas femininas. Em valores investidos, o destaque fica para as mulheres com mais de 66 anos, com mais de R$ 36 bilhões investidos no Brasil. No total, as mulheres no Brasil possuem R$ 106,8 bilhões na bolsa.

Dentre os investidores que entraram em dezembro de 2021, segundo a B3, tanto homens quanto mulheres, a maioria teve seu primeiro investimento em até R$ 200.

Sabe-se que o número de investidores homens é maior do que o número de mulheres. No entanto, as investidoras apresentam valor mediano do primeiro investimento maior do que o dos homens. O primeiro investimento mediano mensal das mulheres é de R$ 62,00, superior em 40,9% aos homens, que é de R$ 44,00.

AS MULHERES E A DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Segundo o relatório Uma análise da evolução dos investidores na B3, homens e mulheres vêm igualmente diversificando suas carteiras, com elevação da participação de Fundos Imobiliários e BDRs em suas carteiras.

Por meio da diversificação, é possível ter uma melhora qualitativa dos investimentos. Para se ter uma análise histórica, em 2016, cerca de 75% das investidoras possuíam apenas ações, hoje esse número é de 42%. Assim, o que se percebe é que as mulheres cada vez mais procuram diferentes estratégias de investimentos, por meio de uma combinação melhor equilibrada entre os produtos de investimentos, como ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs.

Entre as várias combinações de ativos na bolsa, a preferida das mulheres é Ações + Fundos Imobiliários com 18% das investidoras com esta estratégia, conforme dados recente da B3.

A combinação de ativos mais sofisticada, onde o poder da diversificação de investimentos é de alto nível, aquela que usa conjuntamente Ações + Fundos Imobiliários + ETFs + BDRs, 3% das mulheres já usam esta estratégia. Importante dizer que esta combinação era zero há dois anos, e também este percentual é o mesmo do público masculino atualmente.

MULHERES CEARENSES NA BOLSA

Há uma década, não existiam sequer 2 mil mulheres cearenses na bolsa. Atualmente, o número foi multiplicado por 10, de maneira que já são 22.584 investidoras e recursos investidos de R$ 1,53 bilhão na bolsa.

Como já havia escrito meses atrás na coluna “Mulheres cearenses superam R$ 1 bilhão investidos na Bolsa de Valores”, mas faço questão de reiterar, no Nordeste, as mulheres cearenses estão, também, no pódio dos investimentos. As cearenses investidoras estão no 3º lugar em número de contas na bolsa, atrás apenas da Bahia e Pernambuco, que possuem 40 mil e 26 mil investidoras, respectivamente. Em valores aplicados na bolsa, nossas investidoras estão em 2º lugar, atrás apenas das baianas.

É inegável que ainda existe enorme desequilíbrio entre homens e mulheres, não só no mundo dos investimentos. Para se ter ideia do descompasso no mercado de trabalho do próprio mercado financeiro, de cada 100 empresas com ações negociadas em bolsa de valores no Brasil, 61 não tem mulheres entre seus executivos estatutários. Contudo, acredito firmemente, que podemos transformar este cenário.

Feliz Dia Internacional da Mulher!

Grande abraço e até a próxima semana.



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.