Maior influenciador de investimentos é Economista; veja ranking dos 10+

A Anbima, entidade que representa as instituições do mercado financeiro e de capitais brasileiro, com apoio do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados – IBPAD, produziu a 2ª. edição do relatório FInfluence, com o objetivo de fomentar o debate sobre o marketing de influência para os investimentos.

Os 277 influenciadores mapeados pela Anbima confirmam a minha tese que os influenciadores de investimentos crescem mais que juros compostos, na medida que em 2021* a trajetória continua em alta, com crescimento de 23,6%, alcançando mais de 91 milhões de seguidores no Instagram, Twitter, Youtube e Facebook.

Os influenciadores de investimentos são importantes para a disseminação de assuntos relacionados a economia e finanças em linguagem simples, como já abordei em outra coluna sobre o assunto. Por outro lado, ainda tenho sérias preocupações de alguns influencers que difundem informações rasas e até mesmo que destoam da realidade.

MAIORES INFLUENCIADORES DE INVESTIMENTOS

Os maiores influenciadores de investimentos, no meu entender, demonstram evolução na abordagem dos temas, sobretudo pelo suporte das equipes que trabalham consigo e também pela demanda dos seguidores, fazendo com que as informações sobre investimentos tenham mais profundidade técnica, mas sem perder a comunicação de fácil entendimento.

A Anbima, utilizando metodologia criada exclusivamente para medir influência, a partir de métricas de autoridade, articulação, comprometimento, popularidade e engajamento, listou os dez principais influenciadores de investimentos das redes sociais analisadas.

RANKING DOS MAIORES INFLUENCIADORES DE INVESTIMENTOS – ANBIMA

Economista Sincero (Charles Mendlowicz) Nathália Arcuri Você mais rico (Bruno Perini) Me Poupe (Nathália Arcuri) O Primo Rico (Thiago Nigro) Gustavo Cerbasi Tiago Reis Ports Trader (Suriel Costa) Café com Ferri (Rafael Ferri) Nath Finanças (Nathalia Rodrigues)

O ‘Economista Sincero’, de Charles Mendlowicz, escolhido o maior influenciador de investimentos de 2021* pela Anbima, é formado em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, tem registro profissional de economista pelo Corecon de Santa Catarina, e segundo descrição de um dos seus canais, “fala sobre economia de forma clara, honesta e divertida”. De fato, o economista aborda de forma peculiar e engraçado sobre investimentos em ações, fundos imobiliários e criptomoedas.

PRODUTOS DE INVESTIMENTOS MAIS COMENTADOS

Entre os produtos de investimentos mais comentados pelos influenciadores de investimentos, de acordo com a 2ª. edição do relatório FInfluence, somente três produtos, com 73% de menções, praticamente dominam a pauta de discussões: moedas (especialmente dólar e real), ações e criptomoedas. A caderneta de poupança foi mencionada apenas 2,6%.

REDES SOCIAIS UTILIZADAS PELOS INFLUENCIADORES

O volume de postagens dos influenciadores se concentrou no Twitter, uma vez que 6 em cada 10 posts estavam nesta rede social no ano passado. Por outro lado, o Instagram é a rede social de destaque de 2021, em razão de ter sido aquela que mais apresentou crescimento e já ocupa o 2º. Lugar em publicações de conteúdo.

É sempre válido lembrar, apesar dos influenciadores de investimentos serem importantes na difusão do conhecimento, na hora da prática, ou seja, no momento de investir, sempre busque profissionais especializados para avaliar perfil e os produtos de investimentos mais adequados para seu perfil e objetivos.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Fevereiro a Dezembro de 2021