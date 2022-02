Criptomoeda ou criptonita?

As criptomoedas avançam na seara dos investimentos e trazem consigo caloroso debate nas instituições financeiras, na mídia especializada de economia e finanças, no meio acadêmico, e, evidentemente, nas redes sociais.

Nos últimos 90 dias, o Bitcoin, a principal criptomoeda em valor de mercado, apresentou queda de aproximadamente 35%. No jogo de demanda e oferta da moeda digital, a força vendedora foi a de maior força, jogando o preço para baixo.

Entre as razões para a queda, em grande medida, estão a expectativa de subida dos juros americanos e a tensão geopolítica capitaneada pela Rússia e Ucrânia.

No cenário atual, de forte queda do Bitcoin, de maior valor de mercado e maior ressonância do público, joga luz sobre uma questão: qual o perfil de investidor das criptomoedas?

CRIPTOMOEDA NA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A forma de se investir em criptomoeda se transformou ao longo do tempo, de maneira que antes negociada nas chamadas Exchanges, agora são acessíveis também por meio de fundos de investimentos e ETFs (fundos de índices), que permitem ao investidor acessar os criptoativos por meio de plataformas de investimentos, corretoras e instituições financeiras.

Neste contexto, o acesso às criptomoedas passou a ser fácil, rápido e de baixo custo. E então, para quem é sugerido investir nas criptomoedas?

As principais características do investidor em criptomoeda são:

O investidor sabe que as criptomoedas são de forte oscilação diária e não se abala com notícias apocalípticas;

Utiliza os criptoativos para diversificação de carteira, por meio do efeito descorrelação de outras alternativas de investimentos;

Tem como estratégia de longo prazo;

Acredita na tecnologia que prover suporte à criptomoeda;

Investe apenas uma pequena fração dos seus recursos em criptoativos.

Caso você tenha as características mencionadas acima, em tese, você tem as características necessárias para aplicar os recursos nos investimentos do futuro, os criptoativos.

CRIPTONITA NA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

O meu “DNA de Professor” (literalmente) me obriga a utilizar analogia, para melhor explicar e ajudar você, caro leitor, a entender se você possuir realmente as características necessárias para esta alternativa de investimento.

A cripotonita, aquele mineral ficcional de origem extraterrestre, de propriedade tóxica, com efeitos nocivos ao Superman, deixa-o vulnerável e debilitado.

Nos investimentos, e em particular no caso das criptomoedas, pode ser da mesma forma, pois quando o ativo deixa o investidor em situação delicada e frágil, se transforma em verdadeira criptonita no seu bolso, e será altamente perigoso para suas finanças.

As principais características do investidor de ativos criptonita são:

Sentimento de intensa tristeza e abatimento ao se deparar com perdas elevadas dos criptoativos em 1 só dia;

Tem forte abalo psicológico quando “anunciam o fim das criptomoedas”;

Se preocupa quando anunciam possíveis regulamentações das moedas digitais;

Não acredita na tecnologia das criptomoedas;

Investe todos os recursos, ou mesmo grande parte das suas economias, somente criptoativos.

Caro investidor, caso tenha essas características, em que os criptoativos têm alta radioatividade nas suas finanças, vejo com grande probabilidade, que você tem criptonita na sua carteira de investimentos, e isto pode lhe trazer sérios problemas financeiros e psicológicos.

Portanto, para este tipo de investidor, as criptomoedas na carteira de investimentos é um grave problema. Por fim, é sempre salutar lembrar, procure um profissional especializado para mais informações e avaliar seu perfil de investimento.

Existem vários profissionais de investimento qualificados nas instituições financeiras que podem auxiliar você na sua jornada de investidor. Ademais, este texto não é uma recomendação de investimento.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.