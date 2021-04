Invista em imóveis de forma prática e com pouco dinheiro

A realização de investimentos de forma rentável e com redução de riscos está relacionada com uma estratégia eficiente e inteligente. Há algumas semanas, tratamos sobre o que não fazer na hora de investir e um dos principais erros dos investidores consiste na falta da diversificação.

Para potencializar os retornos e minimizar os riscos de perdas, na estratégia de diversificação, com diferentes classes de ativos, a exemplo de renda fixa, variável, moedas, os investimentos em imóveis também devem estar no radar dos aplicadores. Contudo, sabemos que comprar um imóvel exige elevada quantia, tempo e trâmites burocráticos.

E então, o que fazer? Os investimentos em fundos imobiliários podem te ajudar!

Os fundos imobiliários, de forma simples, representam uma maneira de alocar recursos em imóveis, em que os investidores aplicam seus recursos conjuntamente, onde gestores e administradores são remunerados para conduzir a operação dos empreendimentos imobiliários.

O sócio e assessor da Aplix Investimentos, Yuri Veras, em conversa com este colunista, relata que os fundos imobiliários possibilitam o investidor, com poucos recursos, aplicar em diversos imóveis, de diferentes localidades, e inclusive com diversas características, como shoppings centers, agências bancárias, galpões logísticos, lajes corporativas, casas e apartamentos.

Entre as vantagens dos fundos imobiliários, complementa Yuri Veras, está o recebimento de dividendos, que são isentos de imposto de renda para a pessoa física; além da liquidez do investimento, uma vez que, ao desejar os recursos de volta, o investidor, no site ou aplicativo da instituição financeira, pode vender suas cotas dos fundos imobiliários e, em apenas dois dias, o dinheiro estará disponível, bem diferente de um imóvel propriamente dito.

Com poucos recursos, os fundos imobiliários permitem a você entrar no seleto grupo de investidor de empreendimentos imobiliários.

Por exemplo, com pouco mais de R$ 100, caro leitor, você pode figurar como investidor de imóvel, que tem como inquilino as agências bancárias, empresas de grande porte, ou mesmo, se tornar investidor em shopping center.

Como todo investimento em renda variável, que é o caso dos fundos imobiliários, nos quais existem oscilações no valor aplicado, exige mais atenção e conhecimento do investidor. Portanto, procurar profissional especializado, verificar seu perfil e o momento de vida para esta alternativa de investimento são absolutamente necessários.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.