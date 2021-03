O que não fazer na hora de investir

Antes de apresentar o “caminho das pedras” na seara dos investimentos - e como estamos no primeiro mês da coluna -, prefiro iniciar a nossa jornada sob um olhar diferente, indicando o que não devemos fazer na hora de investir. O objetivo é relatar os cinco principais erros dos investidores e, portanto, evitá-los.

Não ter estratégia clara e coerente para seus investimentos: esse é o primeiro e grande erro. Sem qualquer plano, ao fazer investimentos ao sabor do vento, influenciado muitas vezes pelo efeito manada, ou mesmo resgatar recursos em momento errado, reflexo da falta de planejamento e das flutuações normais de mercado, são fatores que dificultam o sucesso nas finanças.

Na minha experiência de 20 anos de mercado financeiro, já me deparei com investidores que adotam a “teoria do chutágoras”. Este é o segundo erro. Investir no que não conhece, utilizando-se unicamente da técnica do chute, pode ser devastador. Estudar e solicitar orientação especializada, buscando entender as características de cada produto financeiro e ativos, e também os riscos, são fundamentais.