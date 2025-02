Uma noite com eliminações de Sport e Boca Juniors nos pênaltis

A noite desta terça-feira (25) registrou duas eliminações relevantes nos pênaltis por competições diferentes. Foi assim que Sport e Boca Juniors, da Argentina, se despediram da 1ª fase da Copa do Brasil e da 2ª fase da pré-Copa Libertadores, respectivamente, encerrando definitivamente as participações.

Assim, em uma escala macro, a dupla deixa o caminho do futebol cearense. A Copa do Brasil reúne Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Maracanã como representantes, enquanto a Libertadores tem o Fortaleza garantido na fase de grupos. Em 2024, pela Copa Sul-Americana, o Leão até encarou o Boca em dois momentos, vencendo por 4 a 2 na Arena Castelão e empatando em 1 a 1 em La Bombonera.

Desse modo, camisas tradicionais estão fora. Com investimento superior a R$ 50 milhões em reforços em 2025, o Sport empatou sem gols com o Operário Várzea-Grandense, de Mato Grosso, fora de casa, e perdeu nas penalidades por 4 a 2, com cobranças desperdiçadas pelos recém-chegados Gonçalo Paciência e Rivera. Foi a 1ª vez na história que o Operário VG avançou da etapa inicial.

Pelo regulamento, o time embolsou R$ 1 milhão em premiação pela classificação, somados aos R$ 830 mil que tinha de participação. Já o Leão da Ilha se despede com R$ 1,5 milhão, que é a cota inicial, e se soma ao Juventude como únicos clubes da Série A eliminados na 1ª fase até o momento - o Ceará, por exemplo, superou o Sergipe.

Legenda: O Alianza Lima-PER eliminou o Boca Juniors-ARG nos pênaltis em La Bombonera Foto: Juan Mabromata/AFP

Na Argentina, o drama também foi até o final. Multicampeão, o Boca Juniors-ARG foi derrotado pelo Alianza Lima-PER por 1 a 0, no Peru, e tinha a chance de reverter o placar na volta, em La Bombonera. Com apoio da torcida, os xeneizes venceram por 2 a 1, igualando o agregado e conduzindo a decisão para as penalidades. Nas batidas, perderam por 5 a 4, sendo então eliminados.

Com o resultado, o clube está fora de qualquer torneio da Conmebol na sequência da temporada, visto que a 2ª fase da pré-Libertadores não resulta em classificação para outro torneio, como a Sula.

Os avisos ficam no ar. É preciso cautela, seja qual for a competição ou o tamanho do favoritismo.