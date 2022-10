Fortaleza e Ceará aumentam chances de Libertadores e Sul-Americana com título do Flamengo

O título do Flamengo na Copa do Brasil aumentou as vagas para Sul-Americana e Libertadores na Série A de 2022. Na 3ª posição do Brasileirão, o Rubro-Negro consolida o G-7 e, consequentemente, cria mais chances de classificação internacional para Ceará e Fortaleza, respectivamente. E a final da Libertadores deve ainda firmar o G-8.

A mudança ocorre porque os seis melhores da tabela se classificam para a Liberta, de acordo com o regimento previsto na Série A. No entanto, o campeão da Copa do Brasil também garante uma vaga, por isso, mais uma time se classifica. Logo, as vagas para a Sul-Americana também aumetam, sendo agora do 8º ao 13º colocados do Brasileirão.

Vagas internacionais dentro da Série A

G-6 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 4º | Pré-Liberta: 5º e 6º | Sula: 7º ao 12º

G-7 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 5º | Pré-Liberta: 6º e 7º | Sula: 8º ao 13º

G-8 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 6º | Pré-Liberta: 7º e 8º | Sula: 9º ao 14º

Legenda: O Fortaleza está na 9ª posição do Brasileirão, enquanto o Ceará está em 16º na tabela Foto: reprodução / Brasileirão

A possibilidade de G-8 existe porque a decisão da Libertadores será entre Flamengo e Athletico-PR, no sábado (29), em Guayaquil/EQU, às 17h. No momento, os dois times estão entre os sete primeiros colocados, o que torna G-8.

Probabilidades de Ceará e Fortaleza

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calculou as probabilidades de classificação de Ceará e Fortaleza já com o G-7 na Série A. Os índices de Sul-Americana e Libertadores aumentaram.

Chances de Sul-Americana e Libertadores (UFMG)

Sul-Americana : 4,6% (Ceará) | 70,6% (Fortaleza)

: 4,6% (Ceará) | 70,6% (Fortaleza) Libertadores : 0% (Ceará) | 28,5% (Fortaleza)

: 0% (Ceará) | 28,5% (Fortaleza) Rebaixamento: 29,4% (Ceará) | 0% (Fortaleza)

Pontuações mínimas para brigar pela classificação (UFMG)

Sul-Americana : 47 pontos | as chances são de 82,3%.

: 47 pontos | as chances são de 82,3%. Libertadores: 56 pontos | as chances são de 77,6%.

