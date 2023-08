Reforços da Série B de 2023 na janela de transferência; confira contratações do Ceará e lista

A janela de transferência do futebol brasileiro foi encerrada nesta quarta-feira (2) com muitas novidades para a sequência da Série B do Brasileiro. Ao todo, o período registrou 126 contratações para o torneio, sendo sete do Ceará, um dos times que mais realizou reforços.

O Vovô foi ao mercado e anunciou o zagueiro Sidnei, o lateral-esquerdo Paulo Victor, o volante Breno, além dos atacantes Chrystian Barletta, Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. A equipe alvinegra também oficializou o lateral-direito Orejuela, mas o atleta deixou o time.

Total de reforços da Série B na janela de transferências

13 reforços: ABC

11 reforços: Avaí

10 reforços: Atlético-GO e Sampaio Corrêa

8 reforços: Londrina

7 reforços: Botafogo-SP e Ceará

6 reforços: Chapecoense, Ituano e Juventude

5 reforços: Guarani-SP, Mirassol, Sport, Vila Nova e Vitória-BA

4 reforços: Ponte Preta e Tombense

3 reforços: CRB, Criciúma e Novorizontino

Legenda: O Ceará contratou o atacante Barletta, do Corinthians, em negociação com cifras milionárias Foto: Lucas Catrib / SVM

Assim, o Diário do Nordeste fez uma lista com todas as movimentações da Série B. O clube com mais reforços foi o ABC, somando 13. Vale ressaltar que as equipes ainda podem trazer jogadores, desde que estejam sem o contrato ativo, ou seja, que estejam livres no mercado.

A tendência é que esses elencos não sofram mais alterações até o fim da competição. As agremiações que manos anunciaram reforços foram CRB, Criciúma e Novorizontino, cada uma com três jogadores.

REFORÇOS ANUNCIADOS NA JANELA DA SÉRIE B

Legenda: Ex-Fortaleza, o volante Felipe é um dos reforços do Sport para a sequência da Série B Foto: divulgação / Sport

ABC | 13 reforços

GOL: Michael (Santa Cruz)

ZAG: Geovane (Paraná)

ZAG: Genilson (Paysandu)

ZAG: Fabrício (Al-Qadisiyah. da Arábia Saudita)

LAD: Alex Silva (Al-Merreikh, do Sudão)

LAE: Jefinho (Botafogo)

LAE: Romário (Juventude)

VOL: Nathan (Goiás)

VOL: Jean Martim (Avaí)

MEI: Renan Bressan (Hercílio Cruz-SC)

ATA: Evandro (Radnicki Kragujevac, da Sérvia)

ATA: Paulo Sérgio (Al-Merreikh, do Sudão)

ATA: Anderson Cordeiro (Keçiorengucu, da Turquia)

Atlético-GO | 10 reforços

ZAG: Alix Vinícius (Fortaleza)

ZAG: Luiz Felipe (Santos)

ZAG: Lucas Rocha (Muangthong United, da Tailândia)

LAE: Lucas Esteves (Palmeiras)

VOL: Baralhas (Internacional)

VOL: Marcos Serrato (Daegu, da Coreia do Sul)

MEI: Sammuel (Fortaleza)

MEI: Sillas (São José-RS)

MEI: Dodô (Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos)

ATA: Matheus Peixoto (Goiás)

Avaí | 11 reforços

GOL: Douglas Friedrich (Al Khaleej, da Arábia Saudita)

ZAG: Douglas Bacelar (Inter de Limeira-SP)

ZAG: Jonathan Costa (Operário-PR)

LAE: Bruno Cortez (Mirassol)

VOL: Fellipe Bastos (Goiás)

VOL: Edinho (Fluminense)

MEI: Giovanni (Universitatea Craiova, da Romênia)

ATA: Leandro Carvalho (Ceará)

ATA: Willian Pottker (Cruzeiro)

ATA: Denilson (Guarany Bagé-RS)

ATA: Gabriel Poveda (Bolivar, da Bolívia)

Botafogo-SP | 7 reforços

GOL: Gabriel Gasparotto (Figueirense)

ZAG: Luís Felipe (Betim-MG)

ZAG: João Maranini (Cuiabá)

LAD: Juan Pablo Martínez (Atlético San Luis, do México)

MEI: Ivonei (Santos)

ATA: Jonas Toró (Levadiakos, da Grécia)

ATA: Édson Cariús (Tacuary, do Paraguai)

Ceará | 7 reforços

ZAG: Sidnei (Las Palmas-ESP)

LAD: Orejuela (São Paulo)*

LAE: Paulo Victor (Internacional)

VOL: Breno (Botafogo)

ATA: Bissoli (Athletico-PR)

ATA: Saulo Mineiro (Yokohama, do Japão)

ATA: Chrystian Barletta (Corinthians)

Chapecoense | 6 reforços

GOL: Carlos Eduardo (Retrô-PE)

ZAG: Lucas Freitas (Palmeiras)

VOL: João Igor (Sport)

ATA: Marcinho (Al-Riyadh, da Arábia Saudita)

ATA: Marco Antônio (Atlético-GO)

ATA: Kayke (Sport)

CRB | 3 reforços

ZAG: Ramon (Atlético-GO)

ATA: Léo Pereira Atlético-GO)

ATA: Bruno Silva (Novorizontino)

Criciúma | 3 reforços

MEI: Barreto (RWD Molenbeek, da Bélgica)

ATA: Neilton (Guarani-SP)

ATA: Hygor Cléber (Ceará)

Guarani-SP | 5 reforços

GOL: Douglas Borges (Botafogo)

ZAG: Lucas Adell (São Bento)

LAE: Caíque da Silva (Maringá-PR)

ATA: Robinho (URT-MG)

ATA: Pablo Thomaz (Operário Várzea-Grandense-MT)

Ituano | 6 reforços

VOL: Vinicius Balieiro (Santos)

MEI: Emerson Urso (Resende-RJ)

ATA: Matheus Cadorini (Internacional)

ATA: Wesley Pomba (Coritiba)

ATA: Davi Araújo (Akritas Chlorakas, do Chipre)

ATA: Amadou Bamba

Juventude | 6 reforços

ZAG: Luiz Gustavo (ABC)

VOL: Kady (Água Santa)

MEI: Matheus Vargas (Fortaleza)

ATA: Fábio Gomes (Paços Ferreira, de Portugal)

ATA: Victor Andrade (Vila Nova)

ATA: Tite (Oeste-SP)

Londrina (8 reforços)

ZAG: Rafael Vaz (São Bernardo-SP)

ZAG: Luan Freitas (Fluminense)

LAD: Igor França (Botafogo)

LAE: Marcos Pedro (Fluminense)

VOL: Fanrício Baiano (Fortaleza)

VOL: Rodrigo (Vasco)

MEI: Ariel Palácio (Goiás)

ATA: Zé Vitor (Feirense, de Portugal)

Mirassol | 5 reforços

LAD: Cedric (CSA)

LAD: Rodrigo Ferreira (Grêmio)

VOL: Neto Moura (Cruzeiro)

ATA: Zé Roberto (Ceará)

ATA: Julimar (Athletico-PR)

ATA: Matheusinho (Goiás)

Novorizontino | 3 reforços

ZAG: Paulo Eduardo (Santa Clara, de Portugal)

VOL: João Afonso (Marítimo, de Portugal)

ATA: Joãozinho (Sóchi, da Rússia)

Ponte Preta | 4 reforços

LAE: Gabriel Silva (Saint-Étienne, da França)

MEI: Lucas Nathan (Portuguesa)

ATA: André (Torpedo, da Rússia)

ATA: Igor Torres (Fortaleza)

Sampaio Corrêa | 10 reforços

ZAG: Leonam (Capivariano-SP)

ZAG: Rafael Jansen (Ratcgaburi, da Tailândia)

LAD: Samuel Santos (Paysandu)

VOL: Ferreira (Operário-PR)

VOL: Mikael (Atlético-GO)

MEI: Robinho (Cascavel-PA)

MEI: Henrique Rafael (CSKA, da Bulgária)

ATA: Getterson (Abahani Limited, de Bangladesh)

ATA: Thiaguinho (CSA)

ATA: Emerson Carioca (Falcon-SE)

Sport | 5 reforços

VOL: Felipe (Goiás)

MEI: Michel Lima (UD Oliveirense, de Portugal)

MEI: Alan Ruiz (Arouca, de Portugal)

ATA: Diego Souza (Grêmio)

ATA: João Peglow (Internacional)

Tombense | 4 reforços

VOL: Djalma (Pouso Alegre-MG)

MEI: Rafinha (Capivariano-SP)

ATA: Ruan Levine (Ajaccio, da França)

ATA: Alexandre Jesus (Fluminense)

Vila Nova | 5 reforços

GOL: Christofer (Água Santa-SP)

ZAG: Hiago Cena (União Frederiquense-RS)

ZAG: Iago Mendonça (Blooming, da Bolívia)

ATA: Henrique Almeida (América-MG)

ATA: Gustavo Maia (Valencia, da Espanha)

Vitória-BA | 5 reforços

LAE: Edson Lucas (Retrô-PE)

VOL: Dudu (Volta Redonda)

VOL: Jhonny Lucas (Goiás)

ATA: Mateus Gonçalves (América-MG)

ATA: Iury Castilho (Cuiabá)