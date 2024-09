Derrota mostra que Ceará não consegue brigar pelo acesso com atual formação da defesa

O Ceará perdeu mais um jogo na Série B do Brasileiro 2024 e seguiu caindo na tabela. Desta vez, foi superado pelo Coritiba por 3 a 1, nesta quarta-feira (18), no Couto Pereira-PR, e agora é o 8º colocado, estagnado nos 39 pontos - quatro de distância do G-4. De todas as conclusões possíveis, uma é evidente: não dá para brigar pelo acesso com essa defesa.

Novamente, o setor apresentou falhas que impactaram no resultado. Se o Vovô tem o ataque mais positivo da competição, com 41 gols, detém agora a 4ª pior defesa, com 35. Um detalhe curioso: três times da zona de rebaixamento sofreram menos gols: Chapecoense (39), CRB (32) e Brusque (32).

Assim, a interpretação dos jogos alvinegros acumula elementos repetitivos. O time não sofre com falta de raça, há uma disposição, encontra gols, mas a defesa exposta é predominante na partida. Nos dois compromissos fora de casa, contra Chapecoense e Coritiba, as derrotas seguiram isso, com cinco tentos tomados.

Logo, é preciso de uma alteração. O técnico Léo Condé insiste na definição de uma espinha dorsal que pode até gerar mais entrosamento, no entanto, é nítido que a manutenção da plataforma tática não é suficiente para o objetivo desa equipe: dos escolhidos, o zagueiro Matheus Felipe e o lateral-direito Rafael Ramos vivem péssimos momentos.

A missão é muito difícil por conta do nível do elenco. Dos seis reforços anunciados na última janela de transferências, por exemplo, nenhum se tornou importante na formação principal. Todavia, independente dos problemas, o comandante precisa testar novas variações para estancar a sangria.

Vale ressaltar que o problema em si não é gerado pelo treinador, mas pela negligência da gestão ao não encontrar melhores peças no mercado para o sistema defensivo, que sofria desde Vagner Mancini e ainda perdeu o zagueiro Jonathan, grande destaque. Só que, nesse caso, a única alternativa é encontrar (ou tentar) novas soluções dentro do próprio plantel.

A atual sequência escancarou a necessidade. Com a atual defesa, que ainda sofreu a baixa do goleiro Richard, que deve ser desfalque para o restante da temporada, a equipe não avança pelo acesso.