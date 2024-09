Coritiba x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho em retomar o caminho das vitórias, o Ceará enfrenta o Coritiba, nesta quarta-feira (18), às 21h30, pela 27ª rodada da Série B. Com o desejo de se aproximar do G-4 e retornar à primeira divisão, as duas equipes vão para o confronto depois de serem derrotadas na competição. O duelo acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

A derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, na Arena Condá, derrubou a sequência positiva que o Vozão vinha na competição. A três pontos do primeiro time no G-4, o Ceará tem 12 partidas para entrar de vez na lista dos quatro primeiros da segundona e brigar por uma vaga na Série A de 2025. O Alvinegro, que soma 39 pontos e possui o melhor ataque da competição com 40 gols marcados, terá retornos de três atletas do time titular.

Depois de emplacar três vitórias seguidas na competição, o Coritiba agora amarga três jogos sem vitória na Série B, com duas derrotas e um empate. Na última rodada, fora de casa, o Coxa foi derrotado por 2 a 1 para o Operário-PR. O resultado fez o time alviverde se distanciar ainda mais das primeiras posições e amargar a segunda página da tabela de classificação.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS NO VOZÃO

Para o compromisso desta quarta-feira, Léo Condé conta com os retornos de três atletas que vinham no time titular do Ceará, mas cumpriram suspensão diante da Chapecoense. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Saulo Mineiro voltam a ser opções para o treinador alvinegro e devem começar a partida no Couto Pereira.

Como estavam fora da partida contra a Chape, os três jogadores se juntaram ao restante do elenco já na segunda-feira, depois da partida do último final de semana. Apesar dos retornos, o time alvinegro tem a baixa de Lourenço, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão contra o Coritiba.

Com pouco tempo de um jogo para outro, apenas dois dias, o Ceará escolheu fazer toda preparação no Sul do Brasil, sem retornar para a capital cearense. O time de Porangabuçu realizou atividade em Chapecó, depois da última rodada, e depois embarcou para Curitiba, onde fez treino de apronto no CT do Athletico Paranaense.

VOVÔ VISITANTE

Em busca de se colocar entre os quatro primeiros colocados, o Ceará tem ainda seis jogos decisivos em casa e outros seis longe da capital cearense. Como visitante na Série B, o Ceará somou apenas 12 pontos de 29 disputados até aqui. No recorte de 13 partidas fora de casa, o Alvinegro tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O resultado é o Vovô com o oitavo aproveitamento, de 30,8%, entre as equipes que disputam a segunda divisão.

Quando atuou longe da Arena Castelão ou do PV, o Alvinegro marcou em 17 oportunidades, mas teve a defesa vazada em 19 vezes. Ao fazer o recorte de gols tomados, em 13 jogos como visitante, o Ceará sofreu 2 gols em 7 ocasiões. Diante da Chapecoense, foi isso que aconteceu na Arena Condá e que o técnico tenta corrigir para o jogo com o Coritiba.

Ao todo, Léo Condé comandou o Ceará em 13 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Sob o comando dele, o ataque do Vozão balançou as redes adversárias em 20 oportunidades e a defesa foi vazada 15 vezes.

COMO CHEGA O COXA?

Na segunda página da tabela da segundona, o Coritiba vive situação delicada para retomar a luta pelo acesso na temporada. A equipe comandada por Jorginho chega para o confronto com uma sequência de três jogos sem vitória. Na última rodada, o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Operário, fora de casa e, antes disso, havia empatado em 2 a 2 com o Novorizontino, e derrotado também para o Guarani pelo mesmo placar de 2 a 1, em Campinas.

Para o confronto dentro de sua casa, o Coritiba tem o retorno do atacante Robson, que volta de suspensão no jogo passado, e deve estar entre os titulares. O jogador passou pelo Fortaleza nos anos de 2021 e 2022. Na atual temporada, o jogador é o artilheiro do time, com 13 gols marcados em 27 partidas pelo Coxa.

A ausência fica por conta de outro velho conhecido, o lateral-esquerdo cearense Bruno Melo, que cumpre suspensão automática contra o Ceará. Rodrigo Gelado é quem deve assumir a vaga na lateral-esquerda do Coritiba. No meio-campo, o treinador tem dúvidas que serão respondidas nos dois últimos treinos antes do jogo.

Terceiro treinador do Coxa no ano, Jorginho chegou no final de julho. A equipe alviverde convive com a pressão da torcida, que tentou invadir o campo, na última rodada diante do Operário, segundo o árbitro do confronto que ocorreu em Ponta-Grossa-PR.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Rodrigo Gelado; Zé Gabriel (Morelli), Vini Paulista e Seba Gómez; Robson, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | CORITIBA X CEARÁ

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Data: 18/09/24 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima (RJ)

Assistente 2: Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto Árbitro: Wagner Reway (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Andrea Izaura Mafra Marcelino (RJ)