Você sabe o que é Miriú?

Recentemente essa palavra passou a aparecer nas redes sociais e a ser associada a uma possível Nova Unidade de Conservação em Fortaleza, mas será que a população sabe onde fica e qual a origem dessa palavra?

Miriú muito provavelmente seria uma palavra usada por povos originários, que moravam na costa (litoral) e que precisavam de alguma forma desenvolver uma cultura agrícola e de subsistência. Diante disso, escolheram uma área próxima de onde moravam e menos árida para plantar e criar.

De acordo com o Plano de Manejo da APA de Uso Sustentável da Sabiaguaba (documento denso e consistente com mais de 300 páginas elaborado por Professores Doutores, Geólogos, Biólogos e Sociólogos em 2010), as únicas referências a Palavra “Miriu” dizem respeito a uma RUA (Rua Miriú) e a localidade praticamente dentro do mangue, conhecida exatamente por suas plantações e hortaliças.

Mata do Miriú é uma expressão criada por ativistas políticos em 2021 com o objetivo de se opor a um projeto sustentável que está sendo desenvolvido na APA da Sabiaguaba e amparado pelo atual Plano Diretor de Fortaleza e pelo Plano de Manejo, em área privada e que já foi amplamente utilizada pelo homem e por isso caracterizou-se como de Uso Intensivo por todos os profissionais que estudaram a região amplamente entre os anos de 2008 e 2010.

Depois que ficou clara a acusação infundada, ou seja, que o projeto não estava localizado em área de dunas e que sua ocupação é permitida, os “falsos ambientalistas” ligados a ONGs e Partidos Políticos sequer tiveram a hombridade de assumir e buscar estudar o EPIA RIMA produzido e já disponibilizado ao Órgão Licenciador SEUMA e entregue ao Ministério Público.

Miriú fica no Bairro Edson Queiroz, do outro lado do Rio, na APA de Uso Sustentável da Sabiaguaba e bem ao lado de um dos maiores parques naturais urbanos do mundo, o Parque do Cocó.

Miriú pode vir a ser mais uma importante rua ao lado de um dos futuros bairros mais sustentáveis do Brasil, onde o respeito a natureza, as pessoas e a qualidade de vida provarão que é possível conjugar o verdadeiro desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Quem não quer morar cercado de Natureza?

Irineu Guimarães é CEO da BLD Urbanismo