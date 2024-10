Viva a magia do Natal!

A magia do Natal é algo que transcende a simples data no calendário. Para mim, ela está no poder transformador que essa época exerce sobre todos nós. Como idealizadora da Casa Encantada do Papai Noel em Fortaleza, tenho o privilégio de presenciar essa transformação acontecer. Não é apenas sobre luzes piscando, enfeites brilhantes ou o Papai Noel. É sobre o que essas coisas despertam nas pessoas: alegria, esperança e, principalmente, o resgate de valores que muitas vezes ficam adormecidos no nosso dia a dia.

Quando vejo uma criança entrando na Casa Encantada com os olhos brilhando, percebo o quanto o Natal é capaz de alimentar os sonhos e a imaginação. Não se trata apenas de esperar um presente, mas de acreditar que o impossível pode acontecer. Para mim, a verdadeira magia do Natal está nessa capacidade de nos fazer acreditar novamente, seja em uma criança que vê no Papai Noel um símbolo de bondade, seja em um adulto que, por alguns instantes, se permite reviver essa crença.



A Casa Encantada não é apenas um cenário decorado para fotos, mas um espaço onde buscamos criar uma experiência que toca o coração. Ao longo dos anos, vi famílias inteiras se emocionarem ali, resgatando a importância de estarem juntas, de celebrarem o amor e a união. O Natal, afinal, é isso: é tempo de renovação, de repensar nossas atitudes, de nos reaproximarmos de quem amamos.



O Natal também nos lembra do poder da generosidade. Em um mundo onde muitas vezes estamos imersos em nossas próprias preocupações, essa época nos convida a olhar para o outro. A compartilhar, a ser mais solidários, a nos envolvermos em ações que fazem a diferença na vida de quem mais precisa. O espírito natalino é esse lembrete de que, por mais que o mundo possa parecer difícil, sempre há espaço para gestos de bondade e empatia.



Como idealizadora da Casa Encantada, essa é a maior recompensa: ver as pessoas saírem dali tocadas por essa atmosfera de renovação e esperança. É um espaço onde celebramos a magia do Natal em sua essência mais pura. Não se trata apenas de celebrar uma data, mas de reviver sentimentos que podem, e devem, nos acompanhar o ano todo: a solidariedade, o amor ao próximo e a esperança em dias melhores. É isso que faz do Natal uma época tão especial e inesquecível para todos nós.



Marisa Benevides é idealizadora da Casa Encantada do Papai Noel