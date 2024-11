Visão integrada na construção de um futuro

No mundo corporativo, a palavra dominante do momento é inovação. O mercado cobra cada vez mais das empresas um posicionamento que traga um trabalho alinhado a essa pauta, impulsionada pela convergência entre tecnologia e sustentabilidade. A Mota Machado, consciente dessa atual realidade, posiciona-se à vanguarda desse movimento, adotando o tema como pilar estratégico para a construção de um futuro mais eficiente e consciente.

Lembramos que inovar não significa apenas incorporar novas tecnologias. Acreditamos que a verdadeira inovação está em fazer diferente e manter um olhar atento às necessidades do presente enquanto projetamos o futuro. Com foco ainda nisso, criamos o Programa Qualidade Sustentável para que todos os empreendimentos entregues pela Mota Machado tenham uma certificação ambiental. Para isso, a iniciativa possui três etiquetas - Consciência Ambiental, Morada Verde e Vida Sustentável - onde cada uma delas fornece a possibilidade de três certificações diferentes para o empreendimento.

Uma das certificações do Programa é o Selo Edge, que atualmente os empreendimentos Rooftop Canuto 100, Al Mare, Mirante da Península e Tango, possuem. Antes tínhamos o desafio de buscar uma certificação após o imóvel construído, causando uma alteração na planta e suscitando um custo maior, agora, criamos todos os projetos arquitetônicos planejados com todas as diretrizes necessárias para finalizar a obra pronta para receber o selo.

Projetamos edifícios que atendem às necessidades do hoje, mas que também são flexíveis o suficiente para se adaptar às demandas de amanhã. Utilizamos tecnologias avançadas que garantem a durabilidade e a eficiência das construções, sempre respeitando o meio ambiente. Pontos esses que vemos na prática o quanto contribuem e ajudam a consolidar o sucesso de uma marca, seja no âmbito comercial ou institucional.

Wallace Soares é diretor Comercial e de Incorporação da Mota Machado