Um ano de PIX

Há um ano, o Banco Centro do Brasil (BCB) lançava uma nova modalidade de transferências, o Pagamento Instantâneo (PIX). Com um sistema ágil, dinâmico e moderno, a utilização do PIX foi difundida entre a população e, até outubro de 2021, segundo dados do BCB, já foram realizadas mais de 1,6 bilhão de transações, alcançando o valor de R$ 4 trilhões movimentados. Mas, afinal, quais foram os impactos da implementação do sistema de pagamento instantâneo no mercado financeiro?

A solução oferece vantagens que outras formas de pagamentos não comportam. O usuário tem acesso a um serviço que opera 24 horas, recebe o valor imediatamente e fica isento de taxas comuns nos meios concorrentes. Neste sentido, o consumidor enfrenta menos burocracia, uma vez que as movimentações bancárias requisitam apenas a chave eletrônica do recebedor, que pode ser o número de celular, e-mail ou CPF.

Além disso, a criação do PIX tem contribuído diretamente para fomentar a inclusão financeira no Brasil. Com um mecanismo prático, a ferramenta alcançou 45,6 milhões de pessoas que não tinham feito TED um ano antes do lançamento do serviço, também de acordo com o Banco Central.

No entanto, ainda existem algumas questões que precisam ser analisadas para que o serviço continue proporcionando benefícios. Recentemente, o Banco Central anunciou uma série de medidas preventivas para garantir a segurança no serviço e aprimorar o

seu funcionamento. As ações incluem bloqueio dos recursos em caso de suspeita de fraudes, notificações obrigatórias de transações rejeitadas e devolução de valores em casos de suspeita de golpes ou falhas.

Desta forma, o Banco Central já desenha novas prioridades para aperfeiçoar a ferramenta. Entre as novidades que a plataforma deve incluir estão: PIX Saque e PIX Troco, iniciador de pagamentos no PIX, PIX Cobrança, a possibilidade de débito automático, além de outros mecanismos de segurança para o consumidor. Há ainda, a integração do Open Banking com o PIX, que facilitará a realização de compras online, além fomentar um mercado financeiro cada vez mais aderente às necessidades da atualidade.

Nedyr Pimenta Filho é Diretor de Inovação