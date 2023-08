Transformação Urbana: O Potencial Econômico e Social das Cidades

Vivemos em um mundo em constante evolução, onde as cidades assumem papéis fundamentais na busca por um ambiente mais sustentável e habitável. A transformação de áreas outrora esquecidas em espaços vibrantes tem demonstrado um potencial econômico e social significativo. Estou atualmente buscando referências em Boston, uma cidade que personifica muitos conceitos de revitalização urbana e que serve de inspiração para muitas outras localidades ao redor do mundo.



A experiência de caminhar pelas ruas de Seaport Boston - uma área delimitada como de revitalização urbana - é encantadora. Jardins bem-cuidados, mobiliário urbano de alta qualidade, calçadas amplas e pavimentadas com pedras graníticas, ciclofaixas e parklets, tudo realizado com excelência. Essa atenção aos detalhes e ao planejamento urbano não apenas torna a cidade mais bonita, mas também traz inúmeros benefícios para os cidadãos e a economia local.



Quando o urbanismo é bem-feito, é inevitável que a arquitetura também se eleve ao seu máximo potencial. Mais de 70% dos prédios em Seaport contam com uso misto ou fachada ativa, o que significa que esses espaços não são apenas estruturas vazias, mas sim locais que abrigam uma diversidade de funções comerciais, empresariais e residenciais. Essa abordagem cria uma atmosfera dinâmica e pulsante nas ruas, convidando as pessoas a interagirem e tornando a cidade um lugar vivo e cheio de oportunidades.



Nesse sentido, cabe destacar a importância de trazer esses princípios de urbanismo para as cidades brasileiras, especialmente para a nossa amada Fortaleza. Com seus encantos naturais e riqueza cultural, Fortaleza tem o potencial de se tornar uma cidade referência em revitalização urbana. Ao investir em espaços públicos bem projetados, estimular o uso misto e promover uma arquitetura que dialogue com as necessidades da população, a cidade poderá colher frutos tanto no aspecto econômico, quanto no social e cultural pela capacidade de atrair os olhares de outras culturas e Países que já investem por aqui nos setores Portuário, logística, Tecnologia da informação e Energia.

Irineu Guimarães é CEO da BLD Urbanismo