Queremos envelhecer com respeito

Uma vida mais longa traz consigo oportunidades e tem impactos importantes para a sociedade. Anos adicionais oferecem a chance de buscar novas atividades, nova carreira, uma modalidade esportiva tão sonhada, ou perseguir um objetivo há muito negligenciado.



O envelhecimento populacional deve alcançar números inéditos na história da humanidade nos próximos anos. Projeções levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 2050, um em cada quatro brasileiros será idoso.



Diversos são os fatores que contribuem para esse envelhecimento populacional, dentre eles destaca-se a expectativa média de vida brasileira, que aumentou significativamente, estando em uma média atual de 76,2 anos, de acordo com a OMS.



Fatores como o desenvolvimento da medicina, as melhores condições de saúde, médico-sanitárias, o acesso à informação, também contribuem para um melhor envelhecimento. Isso aliado a necessidade da ampliação de políticas públicas no campo da saúde, da educação, da previdência, da velhice assistida, para essa parcela da população de pessoas vulneráveis, muitas vezes vítimas de preconceitos.



O dia primeiro de outubro marca o Dia Nacional e Internacional do Idoso. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa.



No Brasil, a Lei nº 10.741/2003 que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa, ressalta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.



O desenvolvimento social de um país é medido em grande parte pelo respeito e valores que norteiam a vida em sociedade em todas as suas fases. A OAB ciente desse compromisso social abraça a toda a população idosa do Estado do Ceará e propõe, caminhemos, então, com respeito e valorização, todos juntos!