Os reflexos do pleito municipal

Não remanescem dúvidas de que o resultado do pleito municipal refletir-se-á na competição subsequente, quando serão escolhidos presidente, senador, governador, deputados federais e estaduais, numa batalha que congloba maiores interesses, a exemplo de disputas anteriores, efetuadas em nosso Estado e no restante das Unidades Federadas.

É obvio que Camilo Santana, após proficiente administração garantir-se-á na postulação ao Senado, levando consigo a láurea de gestão pública, notabilizada pelo equilíbrio financeiro e consequente acervo de realizações, que impulsionaram o desenvolvimento econômico e social, em todos os recantos do território cearense.

Na recente solenidade de outorga da Medalha da Abolição, os comentários direcionavam-se para a performance do chefe do nosso Executivo, conduzido com clarividência e descortino incontestáveis, que nem mesmo os adversários discordam, à falta de argumentação que desfigure a sua atuação.

O elenco de obras, disseminado no interior e o apoio ao prefeito Roberto Cláudio, numa sintonia de porfia construída habilmente, servirão de lastro para que o titular do Abolição possa circular nas 184 comunas de cabeça erguida, cônscio de que não faltou aos seus conterrâneos, na missão ciclópica de alcançar toda a faixa geográfica da "Terra do Sol e da Luz".

A política fiscal tornou-se modelo para o País, engrandecendo o seu afã ininterrupto e o entrosamento com uma Assembleia Legislativa atenta, para assegurar estímulo e apoio constantes, com vistas a uma programação eficazmente levada a cabo, como forma de atender aos anseios de nossa gente.

Quando no princípio de sua primeira gestão alguém alegou, na mídia, que ele deveria fazer muito mais, ele respondeu, conscientemente, com um adágio segundo o qual "não importa que se vá devagar, contanto que você chegue...".

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte