O protagonismo cearense no setor óptico: o que mudou em 30 anos?

O mercado óptico do Ceará tem se destacado nacionalmente, impulsionado por empreendedores locais que souberam unir inovação, sustentabilidade e gestão eficiente. Em três décadas, o setor passou por transformações, consolidando o estado como um polo de produção e comercialização de óculos no Brasil.

Me incluo nesse crescimento, iniciando de forma modesta na faculdade, vendendo óculos entre colegas, incentivada pelo meu esposo. A partir daí, transformamos o projeto em uma das maiores referências do setor óptico regional, tornando-me empreendedora e deixando a carreira de professora para dedicar-me ao negócio. Apostamos em uma estrutura verticalizada, que me permitiu controlar toda a produção e distribuição, garantindo qualidade e eficiência. A criação de uma fábrica própria foi um passo essencial para contribuir com a economia local e gerar empregos.

No cenário nacional, o mercado óptico tem registrado avanços expressivos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), o setor movimenta cerca de R$ 25 bilhões por ano. A adoção de novas tecnologias, como lentes com tratamentos avançados, filtros de luz azul e armações com impressão 3D, aumentou a qualidade e o conforto dos produtos, colocando o Brasil entre os cinco maiores consumidores de itens ópticos do mundo.

A sustentabilidade também se tornou um ponto-chave nesse processo. Empresas do setor têm investido em materiais biodegradáveis para as armações e em métodos de produção que reduzem o impacto ambiental, como o uso de energia limpa e o reaproveitamento de resíduos.

No Ceará, essas inovações estão cada vez mais presentes, refletindo o compromisso do setor com a sustentabilidade. A incorporação de práticas mais conscientes na produção e a busca por um impacto ambiental reduzido mostram como as empresas locais têm se adaptado às exigências do mercado global, ao mesmo tempo em que mantêm a competitividade.

Hoje, o setor óptico cearense é um exemplo de resiliência, inovação e responsabilidade ambiental. A trajetória de 30 anos desse mercado é prova de que a combinação de visão estratégica, sustentabilidade e tecnologia pode gerar impactos significativos, não apenas no fortalecimento econômico regional, mas também no posicionamento do Ceará como um importante player no mercado nacional.

Clecilda Beserra é empresária e sócia-fundadora da Ferrovia Solar & Grau