O portuário e a logística de comércio

No dia 28 de janeiro é celebrado o Dia do Portuário. Essa data foi escolhida por ter sido a mesma do Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, decreto emitido pelo Príncipe-regente de Portugal, Dom João de Bragança, em 1808. O documento autorizou a abertura dos portos do Brasil ao comércio com as nações amigas de Portugal.

Os portos do Brasil compõem a infraestrutura vital para o crescimento econômico nacional. A excelência dos serviços portuários é fundamental para garantir a eficiência no atendimento aos usuários e clientes, sendo um elemento chave para o desenvolvimento econômico do país.

O portuário é a espinha dorsal da logística global. A importância dele é inegável, sendo sua função vital para o funcionamento dos portos e o movimento incessante de mercadorias pelo mundo afora. Seu trabalho árduo muitas vezes passa despercebido, mas é crucial para manter a cadeia de suprimentos em movimento, impactando diretamente a economia global.

Esses profissionais são verdadeiros protagonistas por trás das operações portuárias, desde o descarregamento de navios até a organização estratégica do armazenamento e o carregamento eficiente das mercadorias. São responsáveis por manter a fluidez das atividades, coordenando equipes, lidando com tecnologias complexas e, acima de tudo, garantindo que tudo funcione como uma engrenagem perfeita, em completa segurança. A logística moderna depende enormemente deles.

Além disso, os portuários desempenham um papel essencial na evolução e na adaptação dos portos às demandas contemporâneas. Com o crescimento do comércio internacional e a complexidade das operações logísticas, sua capacidade de se adaptar a novas tecnologias e práticas é fundamental. A eficiência operacional e a segurança são constantemente aprimoradas graças ao conhecimento e habilidades desses profissionais.

Portanto, neste Dia do Portuário, é crucial reconhecer e valorizar o papel desses trabalhadores na logística global. É uma oportunidade não apenas de celebrar suas contribuições, mas também de refletir sobre como podemos garantir o devido reconhecimento a esses verdadeiros pilares da movimentação de mercadorias ao redor do mundo.

André Arruda é diretor Geral da Termaco Logística