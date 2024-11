Novembro Azul: Alerta sobre o Câncer de Próstata

Como médico especialista em cirurgia urológica robótica, considero fundamental abordar um tema que afeta muitos homens em nossa sociedade: o câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens brasileiros, e os dados são alarmantes: em 2023, o Ministério da Saúde registrou mais de 16.300 óbitos atribuídos a esse tipo de câncer. Apesar de ser amplamente discutido, ainda percebo, no consultório, a frequência com que os homens não compreendem a importância do exame de toque para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz. O preconceito continua sendo um fator determinante que impede muitos homens de buscarem prevenção.



Embora o câncer de próstata possa ser agressivo em alguns casos, existem diversas opções de tratamento atualmente disponíveis que possibilitam a cura. No campo da urologia, a cirurgia robótica tem se destacado significativamente. Quando realizamos esse procedimento, é possível minimizar o impacto de uma cirurgia convencional, oferecendo vantagens como pequenas incisões, maior precisão nos movimentos e menor tempo de recuperação. Isso resulta em um pós-operatório menos doloroso e em um retorno mais rápido às atividades diárias. A tecnologia e o conhecimento são aliados poderosos e devem ser utilizados como estratégias fundamentais na luta contra o câncer de próstata.



É essencial unirmos esforços para enfrentar esse desafio de saúde pública, garantindo que todos os homens tenham acesso a informações precisas, exames preventivos e tratamento de qualidade. A luta contra o câncer de próstata é uma responsabilidade coletiva que devemos enfatizar no Novembro Azul, mas que precisa ser lembrada ao longo de todo o ano. A prevenção e o diagnóstico precoce são fatores essenciais para salvar vidas. O Novembro Azul é um momento de conscientização para a sociedade, ressaltando que o câncer de próstata é um problema real e que precisamos desmistificar o preconceito acerca do autocuidado masculino. Os homens precisam se munir de informações para mudar o cenário negativo das estatísticas dessa doença, que, quando diagnosticada precocemente, é curável.



Diego Capibaribe é médico cirurgião urologista especialista em cirurgia robótica