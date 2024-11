Modelo dealer aponta caminhos de inovação na estética e saúde

O segmento de estética e saúde do Brasil apresenta um crescimento contínuo e grande avanço nos últimos anos, sendo um dos principais mercados do mundo. O resultado é reflexo dos constantes investimentos para entregar soluções seguras e eficazes a partir da inovação.



Um exemplo claro dessa tendência é a adoção do modelo dealer. Popular em setores como o automotivo e de tecnologia, esse formato tem ganhado força em nosso setor. Nele, empresas fornecedoras de equipamentos, produtos e soluções atuam por meio de distribuidores autorizados, os dealers, responsáveis pela comercialização direta aos clientes.



Na minha visão, este é um dos maiores benefícios e diferenciais do modelo, já que os dealers têm um conhecimento profundo de suas regiões e, por isso, a introdução de novas soluções é mais assertiva para atender as necessidades específicas.



Conectado a isso, há um fator indispensável para o sucesso: o atendimento completo e personalizado. Como dealer, posso oferecer uma experiência única e imersiva por meio das lojas conceitos, com o olhar para as particularidades do nosso mercado. Essa expertise local não apenas me permite atender as demandas, como também fortalece a relação de confiança entre o distribuidor e o cliente.



A demanda por tecnologias e soluções inovadoras é crescente, e a união com a indústria facilita o posicionamento estratégico essencial para avançarmos no nosso setor. Afinal, essa abordagem acelera a chegada de inovações ao mercado.



Posso afirmar que o formato está criando novas oportunidades para profissionais, além de facilitar o acesso a tratamentos e equipamentos de ponta. Dessa forma, ele aponta os caminhos da inovação na estética e saúde ao elevar os padrões dos procedimentos, combinando inovação, segurança e resultados.



Assim, ao oferecer escalabilidade, personalização e suporte contínuo, o modelo dealer se revela uma solução estratégica com tecnologia e atendimento de alta qualidade para a expansão sustentável do setor de saúde e estética.



Tatianne Teófilo é CEO do Grupo Avançar