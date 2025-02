O mercado de trabalho está em uma fase Antônio Bitencourt CEO do INBEC Inteligência Artificial em toda a jornada acadêmica O de transformação significativa, com uma demanda crescente por profissionais qualificados em áreas de alta tecnologia. Cientistas de dados, analistas de big data, especialistas em aprendizado de máquina e profissionais de segurança cibernética figuram entre os mais requisitados e valorizados atualmente.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, essa evolução não é passageira, mas reflete um movimento consistente que aponta o futuro das profissões e a influência direta das habilidades em tecnologias avançadas. O relatório The Future of Jobs 2023 prevê que essas carreiras terão um crescimento médio de 30% até 2027, sobretudo nos campos que exigem domínio em IA e segurança digital.

Atento a esse panorama e à necessidade de inovação, o INBEC, instituição com dupla nota máxima no MEC e mais de duas décadas de trajetória, lança graduações disruptivas que dialogam diretamente com essas novas demandas. Entre elas, cursos como Engenharia Civil, Engenharia de Software, Administração de Servidores e Segurança em Rede de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas integram a inteligência artificial como base para todo o aprendizado, alinhando-se às exigências atuais e futuras.

Nosso propósito é oferecer uma formação que não apenas acompanhe as transformações do mercado profissional, mas também capacite os alunos para liderar avanços e enfrentar os desafios de um mundo em constante evolução. No INBEC, a IA deixa de ser apenas uma disciplina e se torna um pilar estratégico que potencializa o desenvolvimento em diversas áreas, preparando os estudantes para atuar de maneira impactante e inovadora.

Antônio Bitencourt é CEO do INBEC