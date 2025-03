Justiça Social: entre utopias necessárias para um mundo real

Certo dia, na av. Paulista, uma Ferrari passou e me chamou atenção. Ao lado, uma família vivia entre caixas e panos no chão. A cena me marcou. Na época, pesquisava sobre acessibilidade de pessoas cegas no cinema, e percebi que inclusão vai além de normas; é um processo civilizatório que mira Justiça Social.

Justiça Social é a luta por condições equilibradas de vida para todos. Na sociedade capitalista, a lógica do "ter" domina, criando hierarquias e naturalizando exclusões. A meritocracia mascara privilégios, enquanto práticas excludentes são aceitas como normais. Medidas inclusivas, como cotas ou casamento homoafetivo, geram mais incômodo que violências banalizadas, como tortura ou feminicídio. A naturalização da exclusão é o que chamo, na minha Tese, de "lógica da exclusão-dominante".

Amartya Sen defende que a liberdade real depende de capacidades concretas: educação, saúde, cultura. Sem isso, a democracia enfraquece, especialmente diante do poder de magnatas como Trump, Musk e Zuckerberg, que monopolizam informações e minam projetos coletivos. Governos precisam agir: investir em políticas afirmativas, regular Big Techs e garantir direitos básicos. A independência tecnológica e o combate à desinformação são urgentes!

Justiça Social pode parecer utópica, mas utopias são faróis a seguir. Enquanto o capitalismo amplia desigualdades, a Justiça Social reinventa o possível. Talvez nunca seja plena, mas sua ausência é inconcebível. A sociedade não sobrevive com a maioria à sombra de poucos privilegiados. A escolha não é entre utopia e realidade, mas entre luta ou resignação. Se a História mostra que conquistas nascem de sonhos "impossíveis", a esperança, mesmo improvável, persiste.

Diego Normandi é docente do Curso de Design do UniFanor Wyden