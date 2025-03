Evangelização: para refletir (V)

Apresentamos versículos selecionados de capítulos bíblicos da PRIMEIRA CARTA DE PAULO A TIMÓTEO (1 Tim): 1.15_ O ensinamento verdadeiro que deve ser aceito de todo coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1.19_ Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. 2.3/4_ Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. 2.8_ Quero que em todos os lugares as pessoas orem, pessoas dedicadas a Deus, e que, ao orarem, levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. 4.4/5_ Tudo o que Deus criou é bom, e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele! 4.10_ Lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que tem fé. 4.11_ Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para todos, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 5.12_ Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas, como mães e as mulheres jovens, como irmãs, com toda a pureza. 5.8_ Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. 5.20_ Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. 6.7_ O que foi que trouxemos para o mundo? Nada! E o que é que vamos levar do mundo? Nada! 6.12_ Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. 6.14_ Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Apresentamos, assim, estes versículos, procurando desenvolver uma missão evangelizadora, buscando a orientação e a proteção de Deus. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC