Desvendando a rinoplastia étnica

A rinoplastia étnica é um procedimento cada vez mais procurado, e, como cirurgião especializado, vejo de perto o quanto essa cirurgia pode impactar a autoestima e o bem-estar dos pacientes. Realizada em pacientes com nariz negroide, ela é feita para correção de um nariz de pele grossa, base larga e dorso nasal baixo, onde precisamos de uma grande quantidade de enxerto. A cartilagem de costela é uma excelente fonte doadora de enxerto e oferece um ótimo material para a realização.

O objetivo é estabelecer um resultado harmônico, mas sem perder as características étnicas de cada paciente. A tecnologia atual permite intervenções muito precisas, que equilibram a personalização com o respeito à individualidade. Nos pacientes de pele grossa, é recomendado o uso de isotretinoína, medicação que permite diminuir a fibrose e reduzir a espessura da pele, possibilitando um nariz mais delicado no pós-operatório.

A realização de uma simulação cirúrgica, que realizo em um software 3D, é muito importante para um bom alinhamento entre expectativa e realidade, possibilitando uma boa discussão com o paciente sobre as expectativas da cirurgia, fazendo com que o paciente participe diretamente da sua programação da rinoplastia. É fundamental que a pessoa possa opinar, pois pode tirar dúvidas e contribuir diretamente no planejamento da sua cirurgia.

Como parte central do rosto, o nariz influencia diretamente na harmonia facial. Após decidir realizar uma rinoplastia, o paciente deve buscar uma avaliação cuidadosa por um profissional qualificado. Observar os resultados e os depoimentos dos pacientes já operados é extremamente importante para o sucesso da sua rinoplastia.

Jamisson Melo é especialista em rinoplastia e membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF)