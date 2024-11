Imersão empresarial e resultados para o seu negócio

Em um mercado plural e tão competitivo como o que vivemos, diferenciar-se dos demais e oferecer algo a mais pode fazer a diferença para o sucesso de uma empresa, seja ela grande, média ou pequena. Quem atua no ramo de vendas, seja como profissional, líder ou gestor, precisa se reinventar constantemente para sobreviver no mercado. Uma das maneiras mais construtivas que um empresário, ou qualquer profissional dessa área, pode utilizar para inovar no seu nicho de atuação é, sem dúvida, buscar novos conhecimentos que agreguem à sua jornada.

Capacitar-se nunca é demais, especialmente quando falamos sobre o processo de vendas. A dinâmica do dia a dia exige que estejamos sempre buscando algo que possa contribuir para o resultado final, concretizando vendas e mantendo o cliente satisfeito e fidelizado à marca.

Uma grande dificuldade que muitos empreendedores do Ceará e do Nordeste encontram é a logística de ir a outros grandes centros, como no Sul e Sudeste, para buscar novos conhecimentos. Muitas vezes, o empresário local também esbarra no comodismo de não querer sair da sua zona de conforto ou considera os custos de viagem, alimentação e hospedagem muito altos, e realmente são.

Mas, se tem algo que o cearense sempre busca, é empreender. Então, por que não inverter essa lógica? Se podemos sair do Ceará e ir para o Sul e Sudeste em busca de conhecimento, por que o caminho inverso não pode acontecer? Aqui, no estado e na Região Nordeste como um todo, temos conhecimento, infraestrutura e, principalmente, criatividade para investir, empreender e nos desenvolver.

O estado do Ceará possui essa veia empreendedora, entusiasta e, sobretudo, qualificada para contribuir com resultados positivos junto a outros empresários do país. Reunir um grupo de empreendedores para troca de experiências, aprendizado e networking e fazer um grande movimento pode ser o diferencial para a sua empresa "mudar a chave" e passar a se destacar no mercado, com ações práticas que poderão ser criadas ou remodeladas em prol do sucesso do seu negócio. Esse é o objetivo do *Máquina de Vendas na Estrada*, que trará para Fortaleza, nos dias 9 e 10 de novembro, Thiago Reis, uma das maiores autoridades em vendas B2B da América Latina. Mais informações em www.movimento3up.com.br.

Máyra Thé e Jonatan Herculano são sócios da 3up