E o futuro das criptomoedas no Brasil?

O Brasil se prepara para entrar no mercado de moedas digitais, seguindo outros países que já fazem parte dessa realidade, como China, Suécia, Coreia e Japão. O Banco Central já busca “estabelecer as bases para o eventual desenvolvimento de uma CBDC [Central Bank Digital Currency] que venha a acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira e a aumentar a eficiência do sistema de pagamentos de varejo” conforme se verificou no brilhante evento desenvolvido em Julho/2021 onde tivemos webinars que trataram da figura do Real Digital.

O Real Digital será considerado como moeda corrente, não sendo um Bitcoin, por exemplo, que possui um ativo arriscado. A moeda digital brasileira deverá ser regulamentada pelo BACEN, algo que não ocorre na realidade dos criptoativos,

O que já se sabe sobre a nossa futura moeda digital é que a mesma será utilizada com a tecnologia blockchain como rede e será operada em transações eletrônicas sendo armazenada em carteiras digitais. O “Real Digital” deverá estar vinculado ao mesmo valor da moeda brasileira tradicional.

O Futuro já chegou! Viveremos a realidade da tokenização de investimentos, onde será possível investir em ativos, antes inviáveis economicamente. Assim, pretende-se “contribuir para o surgimento de novos modelos de negócio e de outras inovações baseadas nos avanços tecnológicos”, garantindo que até mesmo a ampliação das transações trans fronteiriças no cenário mundial possam ocorrer.

E sobre os bitcoins?

Muito se falou sobre a possibilidade de existir um Bitcoin Tupiniquim, mas o método de criação dos Bitcoins é bastante peculiar, pois baseia-se em “minerar”, através de algoritmos matemáticos, alguns centavos de Bitcoin.

A tecnologia será a nossa maior aliada. De todas as novidades que estão surgindo, pode-se concluir que as vantagens se sobrepõem aos possíveis riscos, sendo crível uma grande adesão por parte da população a ideia de um mundo financeiro 100% digital. O que estamos observando é o início de uma verdadeira revolução no mercado financeiro Brasileiro. Estamos prontos para termos totalmente inovada a maneira como nos relacionamos com os ativos financeiros?

Ana Carolina Barbosa é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Ceará