E-commerce: o que esperar em 2022

Com o final de 2021, quem atua com vendas deve estar se perguntando: o que esperar do e-commerce em 2022? Será que ele continuará aquecido - alavancado pelas restrições necessárias para segurança sanitária? Ou haverá evasão para as lojas físicas, uma vez que o grande público dá sinais de cansaço do isolamento?

O mais importante agora é entender quem é o público que compra no e-commerce e quais vantagens eles encontram nesse processo. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o e-commerce avançou em 2021 e as projeções mostram alta de vendas em 38% comparado à 2020, com teto de R$ 304 bi. Além disso, a Black Friday desse ano, que aconteceu em um período já com flexibilização do isolamento social, bateu recorde de venda com alta de 31% (R$ 2,8 bi) somado os dias que antecederam o dia 26/11 - quando houve grande mobilização no e-commerce para a data.

Pesquisa realizada por duas grandes empresas de mensuração no Brasil mostram que a frequência de compras online cresceu 71%, e que uma em cada 3 pessoas deve continuar comprando somente online. Nos últimos 2 anos, houve crescimento de 37% de novos compradores onlines (aqueles que compraram pela primeira vez) e que 24% dos pesquisados confirmaram que a pandemia foi o principal motivo para comprar online. Só esse último dado, em si, nos revela um cenário animador: 76% das pessoas que compraram online, não foram motivadas pelo isolamento, e devem seguir comprando online.

É relevante entender que, nesse cenário, a missão de quem vende agora é segurar os clientes conquistados enquanto expande. Entenda que há dois pontos aqui: não adianta investir na captação, se não há preocupação com a retenção. O mesmo vale o contrário: não adianta só focar na recorrência, se não há novos leads.

Uma sugestão que sempre dou a quem procura estratégias para seguir crescendo no mercado é que invista na experiência do usuário e omnichannel - estar presente nos diversos canais de contato com seu cliente.

Entenda a sua buyer persona, quem compra de você, por quais canais ela se mantém informada e como ela gostaria de entrar em contato com você. Saiba que você, que atua no dia a dia do seu negócio, é a melhor pessoa para identificar esses pontos para partir pro sucesso

de vendas em 2022.

Aline Honorio é coordenadora de operações | operacional@angulodigital.com.br